Ersun Yanal ile yollar resmen ayrıldı

Antalyaspor, Teknik Direktör Ersun Yanal ile yollarını ayırdı. Antalyaspor'daki Ersun Yanal dönemi, 327 gün sürdü. Antalyaspor Başkanı Aziz Çetin, konu ile ilgili açıklama yaptı.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Süper Lig ekiplerinden Fraport TAV Antalyaspor'da Teknik Direktör Ersun Yanal ile yolların ayrıldığı duyuruldu.

Antalyaspor Kulübü ayrılığı sosyal medya hesabından, “Teknik direktörümüz Ersun Yanal ile sözleşmemizi sonlandırma kararı almamış bulunmaktayız. Ersun Yanal ve ekibine hizmetlerinden dolayı teşekkür eder, devam eden kariyerinde başarılar dileriz” ifadeleriyle duyurdu.

3.5 YILLIK SÖZLEŞME İMZALAMIŞTI

Deneyimli teknik adam geçen sezon kırmızı beyazlı ekiple 3.5 yıllık sözleşme imzalamıştı. Ersun Yanal’ın Antalyaspor dönemi 327 gün sürdü.

Antalyaspor’un başına 11 Kasım 2020 tarihinde geçen Ersun Yanal, 46 maçta 14 galibiyet, 16 beraberlik ve 16 yenilgi yaşadı. Son lig maçında sahasında Adana Demirspor’a 2-1 mağlup olan Ersun Yanal yönetimindeki Antalyaspor, Süper Lig’de 8 hafta sonunda 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 4 mağlubiyet aldı.

Antalyaspor, 8 puanla ligde 14. sırada yer alıyor.

BAŞKANDAN İLK AÇIKLAMA

Ersun Yanal ile gece saatlerinde karşılıklı anlaşmayla yollarını ayırdıklarını kaydeden Antalyaspor Başkanı Aziz Çetin, “Teknik direktörümüz Ersun Yanal ile yollarımızı karşılıklı anlaşmayla sonlandırdık. Kendisine ve ekibine bu zamana kadarki hizmetlerinden dolayı teşekkür ederim. Şu saat itibarıyla yeni hoca arayışlarımız başladı. Yerli ve yabancı olmak üzere geniş çaplı bir listemiz var. Bu liste içerisinden belirlediğimiz 6-7 teknik direktör bulunuyor. Antalyasporumuz için en iyisi ve en uygununu inşallah takımımızın başına getireceğiz” dedi.