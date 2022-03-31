Eşref Hamamcıoğlu, Galatasaray başkanlığına aday oldu

Galatasaray'da Burak Elmas yönetiminin ibra edilmemesinin ardından 30 Nisan'da yapılacak olan seçimde başkanlığa Metin Öztürk'ün ardından Eşref Hamamcıoğlu da aday oldu.

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Galatasaray Kulübü’nde Başkan Burak Elmas ve yönetiminin ibra edilmemesinin ardından tüzük gereği alınan seçim için ikinci başkan adayı Eşref Hamamcıoğlu oldu.

Galatasaray Kulübü’nde Burak Elmas’ın başkan seçildiği genel kurulda da başkanlığa aday olan Hamamcıoğlu, Elmas’a 41 farkla geçilmişti.

SEÇİM 30 NİSAN’DA

Galatasaray’da başkan Burak Elmas’ın ibra edilmemesiyle tüzük gereği seçime gidildi.

Kulüpten yapılan açıklamada, “Tüzüğümüzün 28/1 maddesi gereğince, Yönetim Kurulumuzun bugün aldığı karar neticesinde Kulübümüzün “OLAĞANÜSTÜ SEÇİM GENEL KURUL TOPLANTISI” 23 Nisan 2022 Cumartesi günü saat 10.00'da Galatasaray Lisesi Tevfik Fikret Salonu'nda, yeterli çoğunluk olmadığı takdirde ikinci toplantı 30 Nisan 2022 günü aynı yer ve saatte yapılacaktır” ifadeleriyle seçim tarihi ilan edilmişti.

ÜNAL AYSAL ADAY OLMAYACAK

Galatasaray’da adı başkanlık için geçen isimlerden olan Ünal Aysal, güç içerisinde yaptığı açıklamada gelecek seçimlerde aday olmayacağını duyurdu.

011-2014 yılları arasında Galatasaray'da başkanlık koltuğunda oturan Aysal, yaptığı açıklamada “Yapısal reformlar gerçekleştirilmeden, farklı sonuçlar elde edilebileceğine inanmadığım için mevcut durumda başkan adayı olmak yerine, arka planda kalarak kulübüme bilgi ve tecrübelerimle destek sağlamaya çalışmamın bu günün gerçeklerine daha uygun olacağını düşünüyorum” ifadelerine yer vermişti.

İşte Hamamcıoğlu’nun açıklaması:

“Değerli Galatasaraylılar,

Kendimi bildim bileli ait olduğumu hissettiğim bu seçkin camianın bir parçası olarak Kulübümüzün farklı kademelerinde, önemli sorumluluklar üstlenme şansı bulmuş bir Galatasaraylıyım. Bu sayede yıllar boyu gözlemlerde bulundum, deneyim biriktirdim. Kurumsal yapının işleyişini, kusur ve eksikleri, fırsat ve riskleri yakından görebilme imkânı elde ettim. Galatasaray’ın kudret ve itibarı geleceğe güven duymam için beni daima umutlandırırken, yıllar boyu tekrarlanan hataların sebeplerini de sorguladım.

Pek çok hata, plansızlık, bireysel hesaplar, masum heves ya da büyük hırslar sonucunda ortaya çıktı. Bilhassa son yıllarda manevi sermayesi aşınan, görüş ayrılıklarının gruplaşma seviyesine vardığı, başarı ve başarısızlığın ortak payda olma vasfını yitirdiği bir camiaya dönüşmekte olduğumuz inkâr edilemez. Bu sosyal iklim özüne döndürülmediği sürece, yalnız geçmişiyle övünen insanlara dönüşeceğimiz ortadadır.

Kaybettiğimiz zamanı ya da israf ettiğimiz kaynağı geri getirmek mümkün olmasa da, geleceği hep birlikte şekillendirme fırsatı bizlerin elinde. Bizi zor duruma düşüren nedenin, kurucu felsefemizden aldığımız ilhamla; akılcılık, gerçekçilik ve fedakârlık üzerine kurulu, uzun vadeli bir strateji eksikliğinin olduğunu artık anlamalı ve harekete geçmeliyiz. Galatasaray’ı ilk ve tek haline getirmiş üstün özellikleri, kurucu değerlerimizi ve hiç eskimeyen başarı reçetemizi hatırlamalıyız. Amacımız ne pahasına olursa olsun başarıya ulaşmak değil, kalıcı ve sürdürülebilir başarı için vizyon ve strateji ortaya koymak olmalıdır.

Kulübümüz keyfi kararlar ya da güncel olaylar karşısında anlık tepkilerle yönetilemeyecek kadar büyüktür. Finanse edilemeyen ya da temeli sağlam atılmamış her başarının bizi yoldan çıkarttığını da hep birlikte gördük, öğrendik ve hatırlıyoruz. Bugün artık samimiyet, tutarlılık, ciddiyet olmadan asla yol kat edemeyecek noktadayız. Feragat ve fedakârlıkla, her zamankinden çok çalışmaya mecbur olduğumuzun farkındayız.

Pembe tablolar çizip ölçüsüz vaatler vererek, popülist söylemlere sarılarak, bize güvenenlerin umudunu kırarak uzun soluklu bir mücadeleye girilemez. Büyük olasılıkla önümüzdeki dönemde daha büyük güçlüklerle karşılaşacağız, o yüzden birbirimize yakın durmalıyız. Ancak bu şekilde özlediğimiz başarılara imza atabilir ve Galatasarayımızı zirveye taşıyabiliriz.

İşte bu inançla beni hiç yalnız bırakmayan takım arkadaşlarımın katkısı ve emeği, siz kıymetli Galatasaraylıların teveccüh ve desteği ile Galatasaray Spor Kulübü Başkanlığına adayım. inandığım Galatasaraylılarla çıktığım bu yolda, kalbi -KIRMIZI atan insanları gururlandırmak üzere Galatasaray’da GELECEĞE GÜVENLE ilerleyeceğiz.

Bu duygu ve düşüncelerle hepinize saygı ve sevgilerimi sunuyorum.”