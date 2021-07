EURO 2020 finalinin ardından şoke eden olay! Lando Norris gasp edildi…

EURO 2020 finalinde İtalya’nın, İngiltere’yi penaltı atışları sonucunda mağlup ederek şampiyonluğa ulaştığı gecede filmleri aratmayacak bir olay yaşandı. Karşılaşmayı izlemek için Wembley Stadı’na gelen ünlü Formula 1 pilotu Lando Norris hayatının en büyük şoklarından birini yaşadı.

İngiltere’de finalin dramatik şekilde kaybedilişi sonrası Londra sokaklarında gerginlik ve kavga hakimdi. Penaltı atışlarıyla kaybedilen şampiyonluk sonrası kendi aralarında kavga eden taraftarlar taşkınlık çıkararak Wembley Stadı çevresindeki sokakları birbirine kattı.

İtalya’nın 53 yıl sonra şampiyonluk yaşadığı gecede maçın ardından stattan ayrılan Mclaren pilotu Lando Norris taraftarların arasındaki kavganın ortasında kaldı. Akolün de etkisiyle kendini kaybeden taraftarların arasında kalan Lando Norris’in kargaşa sırasında 40 bin Pound değerindeki saati çalındı.

Arabasına doğru gittiği esnada holiganlar tarafından durdurulan ve hırpalanan 21 yaşındaki pilotun kolundaki Richard Mille RM67-02 markalı saati gasp edildi.

McLaren, Lando Norris'in Pazar akşamı oynanan #EURO2020 finalinin ardından saldırıya uğradığını ve saatinin çalındığını, pilotunun fiziksel bir hasar almadığını açıkladı.

McLaren Racing statement on incident involving Lando Norris at Wembley Stadium last night.

