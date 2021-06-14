EURO 2020’de ırkçılık skandalı: Avusturya-Kuzey Makedonya maçında Marko Arnautovic’in küfürleri

EURO 2020 C Grubu’nda oynanan Avusturya-Kuzey Makedonya karşılaşmasında Sırp kökenli Marko Arnautovic’in gol attıktan sonra Makedon futbolculara küfürler etti.

Tüm dünyada canlı yayınlanan maçta gol sevinci sırasında sinirli şekilde rakip futbolculara bağıran 32 yaşındaki forvet Arnautovic’i takım kaptanı David Alaba güçlükle sakinleştirdi ve ağzını kapatmaya çalıştı.

Avusturya’nın Viyana şehrinde doğan ancak babası Sırp olan futbolcu kariyerine Inter, Bremen, Stoke, West Ham formalarının ardından Çin’in SH SIPG takımında devam ediyor.

ALIOSKI’NİN ANNESİNE KÜFÜR ETTİ

Kuzey Makedonya futbolcusu Ezgjan Alioski’ye küfür ettiği iddia edilen Avusturyalı futbolcu, Instagram’dan ise bir açıklama yaparak ırkçı olmadığını belirtti.

“Bir şeyi çok net söylemek istiyorum: Ben ırkçı değilim” diyen Marko Arnautovic, “Neredeyse her ülkeden arkadaşlarım var ve tamamen eşitlikten yanayım. Beni tanıyan herkes bunu bilir. Oynanan maçın heyecanıyla ağzımdan çıkan sözler nedeniyle Makedonya ve Arnavutluk’tan özür dilerim” açıklamasını yaptı.

Arnautovic’in küfürlerinin nedeni olarak Sırbistan ve Arnavutluk’un Kosova bölgesindeki savaş olarak gösteriliyor.

UEFA, turnuvanın 3. gününde oynanan maçların ardından herhangi bir soruşturma açılmadığını belirtti.