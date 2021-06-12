EURO 2020’de Türkiye A Grubu’ndan nasıl çıkar? İşte ihtimaller zinciri…

EURO 2020’ye İtalya mağlubiyeti ile başlayan A Milli Takım’da gözler grupta oynayacağımız diğer 2 karşılaşmaya çevrildi. A Grubu’nda İtalya karşısında alınan 3-0’lık mağlubiyetle kötü başlangıç yapan Türkiye’nin Galler ve İsviçre ile oynayacağı maçlar çok büyük öneme sahip.

Avrupa Şampiyonası’nda erken havlu atmak istemeyen ay yıldızlılar gruptan çıkabilmek için kalan iki maçta alacağı skorlarla üst tura çıkmanın hesaplarını yapacak. A Grubu’nda oynanacak Galler-İsviçre maçı bizim kaderimiz için de önemli. Bu maçtan çıkacak olası bir beraberlik Türkiye’nin elini güçlendirecek.

GALLER-İSVİÇRE MAÇI BİZİM İÇİN ÇOK ÖNEMLİ

Bakü’de 16 Haziran Çarşamba günü oynayacağımız Galler maçında tek hedefi 3 puan olması gereken Türkiye için olası bir puan kaybı işleri çok çok zora sokabilir. Kalan iki maçta toplanacak 6 puan üst tur için çok büyük avantaj olacak çünkü şampiyonada en iyi dört grup üçüncüsü de bir üst tura yükselecek. Bu yüzden her bir puan ve golün çok büyük önem arz ediyor.

A Milli Takım bir sonraki maçta Galler’i mağlup eder, İtalya da İsviçre ile berabere kalırsa her şeye yeniden başlamış gibi oluruz ve son maçta İsviçre karşısında heyecanı inanılmaz yüksek bir maça çıkarız. Ancak grubun diğer favorilerinden İsveç ilk maçta zayıf halka olarak görülen Galler karşısında 3 puana uzanırsa bizim için sıkıntılı bir süreç doğabilir. Türkiye’nin bu şartlarda en büyük avantajı önündeki 2 maçı da kazanarak kendi kaderini kendisinin belirlemesi olacaktır.

SON MAÇA KAFA KAFA GİRİLİRSE NE OLUR?

Turnuvanın grup aşamasının son maçında aynı puana sahip iki takımın karşı karşıya gelmesi ve bu maçın da beraberlikle bitmesi halinde bir sonraki tura çıkacak taraf penaltılarla belirleniyor. Bu senaryo henüz hiçbir büyük turnuvada gerçekleşmedi. Ancak EURO 2008’de bu senaryoya çok yaklaşıldı.

İlginizi Çekebilir Türkiye-İtalya maçı dış basında: 'Mamma mia, İtalyanlar güçlü'

EURO 2008’de A Grubu’nun son maçında aynı puana sahip iki takım Türkiye ve Çek Cumhuriyeti karşı karşıya geldi. Çek Cumhuriyeti, 2-0 öne geçti ancak Türkiye müthiş bir geri dönüşe imza atarak maçı 2-2’ye taşıdı.

Son dakikalara bu skorla girilirken, birçok kişinin beklentisi gruptan çıkan takımın penaltılarla belirlenmesini bekliyordu. Ancak 89’uncu dakikada Nihat Kahveci, Türkiye’yi öne geçiren golü attı ve gruptan Türkiye çıktı.

Grup aşaması tamamlandığında eğer ikiden fazla takım aynı puanda tamamlarsa gruptan çıkacak takımın belirlenmesinde kendi aralarında oynadıkları maçla başlayarak, diğer kriterler belirleyici olacak.

İlginizi Çekebilir A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, İtalya mağlubiyetinin nedenini açıkladı

A GRUBU’NDA OYNANACAK MAÇLAR: