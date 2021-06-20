EURO 2020’ye veda eden A Milli Takım’a tepki büyük: ‘Bizim ruhsuzlar’

EURO 2020’ye büyük hayallerle katılan ancak, A Grubu’nda oynadığı üç maçı da kaybederek eksi averajla tamamlayan A Milli Futbol Takımımız, İsviçre karşısında alınan 3-1’lik yenilgiyle bardağı taşırdı.

İlk maçta İtalya’ya 3-0 yenilen ay-yıldızlılar, ikinci maçta da Galler’e 2-1 mağlup oldu. İsviçre karşısında son umudunu kullanmak isteyen Türkiye, 3-1’lik yenilgiyle turnuva tarihinin en kötü sonuçlarından birini elde etti.

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‘Bizim çocuklar’ unvanıyla turnuvaya katılan ay-yıldızlıların oynadığı futbol herkesin tepkisini çekerken, sosyal medyada “#BizimRuhsuzlar” etiketine binlerce yorum yapıldı. Teknik Direktör Şenol Güneş ve futbolcuların oynadığı oyun eleştirilerin çoğunu oluştururken, Mert Müldür’ün mücadelesi ise tebrik edildi.

İşte sosyal medyada yapılan bazı yorumlar:

Bu ekiple katılsaydık en azından kavgaları kaybetmezdik #BizimRuhsuzlar pic.twitter.com/jhTuacobEv — Ali TURAN (@_aliturann) June 20, 2021

Hiç sıkmayın canınızı oynayacağınız çok reklam var. #BizimRuhsuzlar pic.twitter.com/j0W2FIViwk — Prof. Dr. Canan KARATAY (@prof_karatay) June 20, 2021

#BizimRuhsuzlar da Mehmet Aurelio'daki ruhun kırıntısı dahi yok… Böyle bir rezillik olmaz. pic.twitter.com/kDAKeXBc0j — Barış Yüksel (@brs_yksll06) June 20, 2021

11 tane sakat oyuncuyu bile yenemiyoruz amk #BizimRuhsuzlar pic.twitter.com/GurriIoRVJ — Saro (@neuchately10) June 20, 2021

O kadar para kazanıp göstermelik bile futbol oynayamayan şişirilmiş insanlar. Bu ülke insanını gururlandıramayacaksanız bırakın bu işi #BizimRuhsuzlar — Efeoğlu (@efeooglu) June 20, 2021