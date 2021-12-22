Fatih Karagümrük Fenerbahçe maçında tek pozisyonda penaltı ve iki kırmızı kart

Fatih Karagümrük'ün Fenerbahçe ile karşı karşıya geldiği maçın 37. dakikasında hakem, bir penaltı kararı ve iki kırmızı kart verdi.

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Süper Lig’in 18. haftasında VavaCars Fatih Karagümrük’ün, sahasında Fenerbahçe’yi konuk ettiği maçta ilginç bir pozisyon yaşandı. Atatürk Olimpiyat Stadyumu’nda oynanan ve 1-0 Fatih Karagümrük’ün üstünlüğü ile giden maçın 37. dakikasında bir penaltı kararı çıkarken, iki de kırmızı kart çıktı.

Gelişen Fenerbahçe atağında İrfan Can Kahveci’nin sağ kanattan ceza alanına gönderdiği ortada arka direkte Filip Novak’ın kafa vuruşunda son anda kaleci Emiliano Viviano çeldi. Dönen topu iyi takip eden Dimitris Pelkas’ın altıpastan şutunda boş kaleye kaleye giden topu Burak Bekaroğlu el ile müdahale ederek kesti. Maçın hakemi Erkan Özdamar penaltı noktasını gösterdi.

CANER ERKİN’İN İTİRAZINA KIRMIZI KART

Mutlak golü elle oynama ile kesen Burak Bekaroğlu kırmız kart gördü. Fatih Karagümrük futbolcuları karara yoğun şekilde itiraz etti. Caner Erkin penaltı kararı sonrasında sert tepkileri nedeniyle hakem Erkan Özdamar tarafından kırmız kart ile cezalandırıldı. Hem Burak Bekaroğlu hem de Caner Erkin’in aynı anda kırmızı kart görmesiyle Fatih Karagümrük karşılaşmada 9 kişi kaldı.

Penaltı vuruşunu kullanan Mesut Özil, 40. dakikada topu ağlara göndererek skoru 1-1’e getirdi. Mesut Özil böylece kariyerinde ilk defa üst üste üç lig maçında da gol atma başarısı gösterdi. Yıldız futbolcu, 4-0 kazanılan Çaykur Rizespor ve 2-2 berabere biten Beşiktaş derbisinde de ağları havalandırmayı başarmıştı.