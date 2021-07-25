Fatih Terim ne derse o! Galatasaray yönetimi isteğini ikiletmedi…

GALATASARAY'DA beklenen transferler önceki gün peş peşe açıklandı, taraftarlar heyecanlandı. Peki bu operasyonun arka planında ne vardı?

SÖZCÜ, Florya'da yaşananların detaylarını öğrendi. Alexandru Cicaldau, Patrick van Aanholt ve Sacha Boey transferlerinin Teknik Direktör Fatih Terim'i çok memnun ettiği ortaya çıktı. Söz konusu oyuncuların tecrübeli çalıştırıcının özellikle istediği futbolcular olduğu öğrenildi.

FARKLI İSİMLER DE DÜŞÜNÜLDÜ

Edinilen bilgilere göre sarı-kırmızılı yönetim, farklı oyuncularla anlaşma noktasına geldi. Yönetimin yetkilendirdiği ekip Ezgjan Alioski ve Jose Hurtado ile anlaşmıştı. 10 numaraya düşünülen Nicolae Stanciu'ya yapılan teklifin artırılması kararı ise teknik heyete bırakılmıştı. Terim, ağırlığını koydu ve kendi listesi üzerinden transferlerin yapılmasını istedi. Bunun üzerine Burak Elmas ve ekibi Cicaldau, Van Aanholt ve Boey ile anlaştı.

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GEDSON OLMAZSA HERNANİ

GALATASARAY'DA transfer çalışmaları orta saha takviyesi üzerinde yoğunlaştı. Cimbom'un birinci hedefi Gedson Fernandes… Benfica ile görüşmeler sürüyor. Fakat Portekiz kulübünün yıldız oyuncuyu elde tutma fikrine yakın olması nedeniyle alternatif isimler de belirlendi. Söz konusu oyuncu, Parma'dan Hernani. 27 yaşındaki Brezilyalı yıldız için 4 milyon Euro bonservis bedeli düşünülüyor. İtalyan ekibi ise 6-7 milyon Euro bandında. Temaslar devam ediyor