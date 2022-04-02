Fenerbahçe Amed Sportif Kadınlar Süper Ligi maçında olay

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi 17. hafta maçında Fenerbahçe deplasmanda Amed Sportif Faaliyetler'e konuk oldu. Mücadelenin son dakikasında yaşanan bir pozisyon sonrası ortalık karıştı.

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Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi 17. hafta maçında Fenerbahçe deplasmanda Amed Sportif Faaliyetler’e konuk oldu.

Fenerbahçe’de 90+10’da Kennya Codner penaltıdan attığı golle Amed Sportif Faaliyetler karşısında takımını 2-1 öne geçirdi.

YABANCI MADDELER ATILDI

Mücadelenin son anlarında ise kadın futbolcular birbirine girdi. Fenerbahçe’de Beyzanur taç atışını kullanmak isterken Amed Sportif Faaliyetler futbolcusu sarı-lacivertli futbolcuya bir anda saldırdı. Bunun üzerine futbolcular o yöne harekete geçerken tribünlerden ise yabancı maddeler atıldı.

Birbirlerini tartaklayan ve vuran kadın sporcuları araya giren teknik sorumlular güçlükle ayırdı. Fenerbahçe takımı sahayı polis eşliğinde terk etti.