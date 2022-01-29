Fenerbahçe antrenmanında kahkahalar yükseldi

Fenerbahçeli futbolcuların antrenmanda gerçekleştiği çalışmada kahkaha sesleri yükseldi.

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Süper Lig hazırlıklarını verilen arada Antal'ya Belek'te sürdüren Fenerbahçe'de futbolcuların neşesi dikkat çekti. Antrenmanın orta bölümünde gerçekleştirilen çalışmada belirli bir alanda koşmaya çalışan sarı-lacivertli futbolcuları takım arkadaşları antrenman toplarıyla vurmaya çalıştı. Bu çalışmalar esnasında neşeli anlar yaşanırken futbolcuların yüzlerindeki gülümsemeler dikkat çekti.

Teknik Direktör İsmail Kartal yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanlar pas ve koşu çalışmalarıyla başladı. Antrenmanın basına açık bölümünde ise sarı-lacivertli futbolcular istasyon çalışmalarına devam etti.

Fenerbahçe'de kampın başında kadroda sakatlıkları dolayısıyla yer almayan Attila Szalai ve İrfan Can Kahveci kampa katılırken, Kahveci çalışmalarını takımdan ayrı düz koşuyla sürdürdü. Öte yandan çalışmalara başlayan bir diğer isim Serdar Aziz ise takımdan ayrı topla çalıştı.