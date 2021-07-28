Fenerbahçe Başkanı Ali Koç TFF’yi topa tuttu: ‘Ahlaksızlık, acizlik’

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç’un, Türkiye Futbol Federasyonu Genel Kurulu’nda yaptığı açıklamalar gündeme bomba gibi düştü. Yayıncı kuruluşla yaşanan sıkıntı nedeniyle TFF’ye rest çeken Ali Koç, “Yayıncı kuruluşla yaşananlar ve gelinen nokta itibariyle bu genel kurulda ibra konusunda çekimser davranacağımızı herkesin önünde açık ve net bir şekilde belirtmek istiyorum” dedi.

Ligin başlamasına kısa bir süre kala hâlâ anlaşma sağlanamadığını söyleyen Koç, “Hep onların istediği oluyor, hep! Bu nasıl bir düzendir. Yapılan indirimlerin tutarı 394 milyon dolar! Bu sene ne olacak bilmiyoruz! 21-22 sezonu için bir anlaşma yok, bu nasıl olabilir! Ligin 5. haftasında anlaşma sağlanıyor. Geçen sezon da böyle oldu” ifadelerini kullandı.

İşte Ali Koç’un TFF Genel Kurulu’nda yaptığı açıklamaların satır başları:

“HERKESİN ÖNÜNDE ÇIKIN AÇIKLAYIN”

“Bizi yayıncı kuruluş karşısında koruyabilecek tek bir amir var; TFF. Bize gelen bilgi; TFF Başkanı, bazı yerlerde yayıncı ile ilgili sorun olmadığını söylüyor. Buradan soruyoruz başkana; Yayıncı ile ilgili bir sorun var mı, yok mu? Herkesin önünde çıkın bunu açıklayın”

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“AHLAKSIZLIK”

“İki hafta imzaladığımız ortak açıklama benim şahsıma mal edildi, çok yazık! Çok ahlaksızça bazı kulüpler aranarak; Ali Koç’un kuyruğuna takılmayın dendi.. TFF Yönetiminde bir ya da birden çok kişi, pek çok kulübü arayarak Ali Koç’un dümen suyuna girmeyin dedi. Bu acizlik. Bunu yapan kişiler benden değil Fenerbahçe Spor Kulübü’nden özür dilemek zorunda, bu özürü bekliyoruz. TFF algı yönetimi algı yönetimi yapmayı tercih ediyor. Kulüpler Birliği Vakfı olarak 19 kulübün imzasıyla sorunlarımızı dile getiren bir açıklama yapmıştık. TFF ile dün gece ilk defa bu konuda bir toplantı yaptık. Mutabık kalınan konuların da tez zamanda yürürlüğe gireceğini düşünüyorum. Samimi olmanızı bekliyorum.”

“BU KAFAYLA GİDERSEK DAHA DA DİBE VURACAĞIZ”

“Her konuda benzer düşünmüyor olabiliriz ama çözüm odaklı ilişkilerle çok ciddi yol alacağımıza inanıyorum. Bu kadar sorun yaşanırken TFF’nin en azından bizler daha önce çağırıp dinlemesini isterdik. Türk futbolu güvensizlik, karmaşa, adil ortamdan uzak, finansal açıdan çökmüş durumda. Ben, Türk futbolunda dibe vurduğumuzu sanıyordum ama biz bu kafayla gidersek daha da dibe vuracağız. Futbolun bugün içerisinde olduğu durumda kulüplerin de suçu vardır ancak bunu çözmek istiyorsak bir irade şarttır. Avrupa ile makas çok açıldı! Çözmek sorun mu? Bence değil! Her sorunu aşabiliriz ama yeter ki gerekli irade olsun.”

“YENİ BİR FUTBOL AKLI”

“Türkiye’nin futbolda bir devlet stratejisi olması gerektiğine inanıyorum. Futbolun her kademesinde bir değişime ihtiyacımız var ama soruyorum; böyle bir irade sergiliyor muyuz yoksa günü mü kurtarıyoruz. Ülkemize yeni bir futbol aklı sergilememizin zamanı geldi de geçiyor bile. Fenerbahçe Spor Kulübü olarak Türk futbolunun kalkınması için elimizden geleni yapmaya hazırız ama bunun için sağlıklı bir ortam olması gerekir.”