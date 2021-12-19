Fenerbahçe Beşiktaş maçı muhtemel 11’leri!

2021'in son derbisinde Fenerbahçe ile Beşiktaş karşı karşıya geliyor. Zirve iddiasını sürdürmek için iki takımın da kazanmaktan başka seçeneği yok. Zorlu kapışma, Vitor Pereira ve Önder Karaveli’nin kaderlerini de belirleyebilir.

Sozcu.com.tr

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Süper Lig'de Fenerbahçe ile Beşiktaş, 17. haftada bugün saat 19.00'da Kadıköy'de karşılaşacak. Kaybetmeleri durumunda şampiyonluk şansları oldukça azalacak iki ezeli rakip, yılın son derbisinde kozlarını paylaşacak.

Trabzon'un dün kazanmasının ardından Fenerbahçe bugün kaybederse 15, Beşiktaş mağlup olursa liderin 18 puan gerisine düşecek. Derbinin sonucu iki hoca için de belirleyici olacak. Fenerbahçe'de topun ağzında olan Vitor Pereira derbi kaybedilirse hemen gönderilecek.

Portekizli hoca, 3 puan alınırsa devre arasına kadar kalacak. Sergen Yalçın'ın istifası sonrası geçici olarak göreve gelen Önder Karaveli de zafer halinde sezonun ilk yarısının sonuna kadar kulübede olacak.

Muhtemel 11’ler:

Fenerbahçe: Berke, Serdar Aziz, Kim Min Jae, Samuel, Novak, Crespo, Sosa, Mesut Özil, İrfan Can, Berisha.

Berke, Serdar Aziz, Kim Min Jae, Samuel, Novak, Crespo, Sosa, Mesut Özil, İrfan Can, Berisha. Beşiktaş: Ersin, Rosier, Vida, Necip, Rıdvan, Josef, Ghezzal, Pjanic, Can, Larin, Batshuayi.

Ersin, Rosier, Vida, Necip, Rıdvan, Josef, Ghezzal, Pjanic, Can, Larin, Batshuayi. Stat: Ülker

Ülker Hakem: Fırat Aydınus

Fırat Aydınus Yayın: beIN Sports 1

SERDAR AZİZ 11’DE

Zorlu derbi öncesi sarı-lacivertlilere Tisserand'dan kötü haber geldi. Gribal enfeksiyon geçiren ve dünkü antrenmana çıkmayan yıldız oyuncu, Beşiktaş karşısında görev yapamayacak. Vitor Pereira'nın Tisserand'ın yokluğunda Serdar Aziz'e görev vermesi bekleniyor.

354. RANDEVU

Fenerbahçe ile Beşiktaş, daha önce 353 kez karşılaştı. Geride kalan maçlarda sarı-lacivertliler 33, siyah-beyazlılar ise 126 galibiyet aldı, 94 karşılaşmada ise taraflar birbirlerine üstünlük sağlayamadı. Rekabette Fenerbahçe'nin 489 golüne, Beşiktaş 448 golle karşılık verdi.

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