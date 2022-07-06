Fenerbahçe, forvet transferinde Sörloth ve King’e kilitlendi! Valencia’ya bağlı…

Fenerbahçe'nin forvet adayları içinde iki Norveçli öne çıktı. Eski Trabzonsporlu Sörloth liste başı. Leipzig ile pazarlık başladı; Alman kulübüne 6 milyon euro önerildi. Bonservisi elinde olan King’in transferi ise Valencia’nın gönderilmesine bağlı...

İrfan YİRMİBEŞ

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Bitiricilik özelliği ile ön plana çıkan güçlü bir forvet arayan Fenerbahçe, gündemindeki isimlerin sayısını ikiye indirdi.

Bu iki oyuncu da Norveç'ten. Sarı-lacivertliler öncelikle Alexander Sörloth'u istiyor. Leipzig Teknik Direktörü Domenico Tedesco 26 yaşındaki 1.95'lik oyuncuyu hazırlık kampında denemek istese de Kanarya'nın 6 milyon euro'luk bir teklifle Alman kulübünün kapısını çaldığı belirtiliyor. Sörloth da ilk 11 garantisi ile ikna edilmeye çalışılacak.

KING’İN MENAJERİ İSTANBUL’DA

Fenerbahçe’nin gündemindeki diğer Norveçli Joshua King.

Watford ile sözleşmesi sona eren ve bonservisi elinde olan 30 yaşındaki forvetin transferinde büyük yol kat edildiği, menajeri ile yapılan görüşmelerde anlaşma sağlandığı belirtiliyor. Buna karşın, King'in transferi Valencia'ya endeksli. Güney Amerika'dan taliplileri olan ve manejeri İstanbul'a gelen Ekvadorlu forvet ile yolların ayrılması durumunda, Joshua King'e imza attırılması hedefleniyor.

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