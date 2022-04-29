CANLI | Fenerbahçe Gaziantep FK maçı | Süper Lig 35. hafta

Fenerbahçe Gaziantep FK maçının canlı yayın anlatımı Sözcü'de! Lider Trabzonspor'un 11 puan arkasında yer alan Fenerbahçe'nin puan kaybetmesi halinde bordo-mavili takım şampiyon olacak. Fenerbahçe bu maçı alarak son 3 haftaya 2. sıradaki yerini korumuş olarak girmek istiyor.

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Spor Toto Süper Lig’in 35. haftasında Fenerbahçe ile Gaziantep FK karşı karşıya gelecek. Ülker Stadyumu’ndaki mücadeleyi hakem Sarper Barış Saka yönetecek. Maçın başlama saati 20.30. Mücadele öncesi Fenerbahçe 65 puanla 2. sırada, Gaziantep FK ise 42 puanla 15. sırada yer alıyor.

FENERBAHÇE PUAN KAYBEDERSE…

Fenerbahçe’nin bu maçtaki olası puan kaybı Trabzonspor’un şampiyonluğunu ilan etmesi anlamına geliyor. Son 4 haftaya girilirken 11 puanlık farkla Trabzonspor lider durumda… Sarı-lacivertlilerin bu maçtan 3 puan alması halinde ise Trabzonspor’a Antalyaspor karşısında 1 puan yetecek.

DERBİ ÖNCESİ 4 OYUNCU SINIRDA

Fenerbahçe’nin gelecek hafta Beşiktaş derbisi öncesi 4 oyuncu sınırda bulunuyor. Mert Hakan Yandaş, Osayi, Luiz Gustavo ve Serdar Aziz sarı kart görmeleri halinde 8 Mayıs Pazar günü oynanacak Beşiktaş maçında forma giyemeyecek.