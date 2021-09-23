Fenerbahçe-Giresunspor maçının son saniyesine Cüneyt Çakır damgası

Süper Lig 6. haftasında oynanan Fenerbahçe-Giresunspor karşılaşması sarı lacivertlilerin 2-1'lik galibiyetiyle sonuçlandı. Ancak maçın 90+4. dakikasında, hakem Cüneyt Çakır'ın bitiş düdüğü sonrası Giresunsporlu futbolcular adeta çileden çıktı.

Sozcu.com.tr

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Fenerbahçe-Giresunspor karşılaşmasının hakemi Cüneyt Çakır, maçın 90+4. dakikasında çaldığı düdükle geceye damga vurdu. Süper Lig’in 6. haftasında oynanan maçı Fenerbahçe 2-1’lik skorla kazanırken, son anlar büyük heyecan sahne oldu. Ferdi Kadıoğlu ve Mesut Özil’in golleriyle Giresunspor karşısında 2-0 öne geçen Fenerbahçe, 85’de Souleymane Doukara’nın müthiş füzesine engel olamayınca Kadıköy’de son dakikalar gergin bir atmosferde oynandı. Sarı lacivertli ekip skoru korumak isterken 90+4’te Dimitris Pelkas ile gole yaklaştı. Ancak Yunan futbolcu savunma oyuncularından sıyrılamayınca kaleci Onurcan Piri topu kontrol etti.

CÜNEYT ÇAKIR DÜDÜĞÜ ÇALDI AMA…

Giresunspor kalecisi Onurcan Piri hızlı başlayarak az adamla yakalanan Fenerbahçe savunması karşısında takımını hücuma çıkartmak isterken, 90 dakikanın sonuna 4 dakika uzatma veren hakem Cüneyt Çakır, sürenin dolduğunu fark edince son düdüğünü çalarak maçın bittiğini işaret etti. Çakır’ın düdüğünü duymayan Giresunsporlu futbolcular atağa devam ederken Fenerbahçeli futbolcular ise, bitiş düdüğü nedeniyle duraksadı. Duraklayan Fenerbahçe’ye aldırış etmeyen Giresunsporlu futbolcular topu ağlara gönderse de, Çakır eliyle maçı bitirdiği işaretini yaptı. Bu pozisyonun ardından Giresunsporlu futbolcular hakem Cüneyt Çakır’ın etrafında toplanıp şiddetli bir itirazda bulunurken, kaleci Onurcan Piri sarı kartla cezalandırıldı.

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