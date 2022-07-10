Fenerbahçe, Hull City’yi son dakikalarda mağlup etti
Fenerbahçe, Sakarya'da dolu tribünler önünde oynanan mücadelede Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City takımını Arda Güler ve Serdar Dursun'un son dakikalarda attığı gollerle 2-0 mağlup etti. Sarı-lacivertli takımda gözler Dinamo Kiev maçına çevrildi.
Avusturya kampından sonra ülkeye dönen Fenerbahçe, Acun Ilıcalı’nın sahibi olduğu İngiltere Championship takımlarından Hull City ile hazırlık maçı oynadı. Sakarya Atatürk Stadı’ndaki mücadeleyi sarı-lacivertli takım, maçın son dakikalarında bulduğu gollerle 2-0 kazandı.
Geçen sezon Süper Lig’de 3 gol atan Arda Güler, 60. dakikada Ferdi Kadıoğlu’nun yerine girdiği oyunda 87. dakikada çok klas bir gol attı. Kaleyi sağ çaprazdan gören noktadan enfes bir vuruşla kaleci Baxter’ı avlayan Arda’yı golünden sonra tüm takım tebrik etti.
Çok rahat, çok profesyonel
Arda Güler pic.twitter.com/dB9rd3LJX0
— Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) July 10, 2022
1 DAKİKA SONRA SERDAR DURSUN
Golden bir dakika sonra Fenerbahçe skoru 2-0 yaptı. Arda’nın ortasında Berisha’nın vuruşu savunmadan sekti. Topu önünde bulan Serdar rahat pozisyonda topu filelere gönderdi: 2-0.
Fenerbahçe’de İsmail Yüksek, 81. dakikada yerini Pelkas’a bıraktığı mücadelede izleyenlerin dikkatini çekti. Performansıyla göze çarpan genç yetenek, geriden kurduğu oyunlarla takımına hücumda rahatlık sağladı.
RAKİP DINAMO KIEV
Fenerbahçe hazırlık maçlarını tamamladı. Sarı-lacivertli takım, Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu’nda Dinamo Kiev maçını beklemeye başladı. Fenerbahçe, 20 Temmuz Çarşamba günü Polonya’da Dinamo Kiev ile ilk maçına çıkacak.
Karşılaşmaya sarı-lacivertliler; Altay Bayındır, Szalai, Kim Min-Jae, Ferdi Kadıoğlu Osayi-Samuel, Crespo, İsmail Yüksek, İrfan Can Kahveci, Lincoln Henrique, Rossi ve Enner Valencia ilk 11'iyle çıktı.
Fenerbahçe’den Hull City’ye transfer olan Ozan Tufan da eski takımına karşı ilk 11’de sahaya çıktı.
FENERBAHÇE’NİN HAZIRLIK MAÇLARINDAKİ SKORLARI
- Shkupi: 2-2
- KF Tirana: 4-0
- Al Shamal: 4-2
- Partizan: 1-0
- MOL Fehervar: 3-0
- Hull City: 2-0