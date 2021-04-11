Fenerbahçe sil baştan… 13 futbolcu yolcu

Fenerbahçe, yeni sezonun planlamasına başladı. Sözleşmesi bitecek isimlerden Cisse ve Harun Tekin'in opsiyonları kullanılmayacak, Gökhan Gönül'e ise teknik heyette pozisyon önerilecek, Oytun Özdoğan da takımda tutulmayacak. 1'er yıl daha kontratı olan isimlerden Sadık Çiftpınar, Zanka, Frey ve Perotti ile yollar ayrılacak. Tisserand, Lemos ve Ademi'nin 2023'e kadar sözleşmesi var ancak bu oyuncular ya satılacak ya da kiralanacak. Ferdi Kadıoğlu da satış listesine konulabilir. Değerini bulması halinde Ozan Tufan da satılması planlanan isimlerden…

Bu oyuncuların satışıyla hem bonservis elde edilecek hem de maaş bütçesinde 14 milyon Euro'luk boşluk oluşacak.

SAMATTA’YA 3 MİLYON EURO

Sezon başında zorunlu satın alma opsiyonuyla kiralanan Samatta'ya eski kulübü Genk'ten teklif geldi. Golcü oyuncu için Belçika ekibinin önerdiği 3 milyon Euro düşük bulundu.

FENERBAHÇE’NİN KANADI KIRIK

Fenerbahçe’nin kanatları geçmişini arıyor. Son şampiyonluğun kazanıldığı 2013-14 sezonundaki Moussa Sow-Dirk Kuyt ikilisinden bu yana, kanat oyuncularının katkısı minimumda kaldı. Söz konusu sezonda Sow (15) ve Kuyt (10) ikilisi 25 gol kaydetmişti. Sonrasında Nani, Markovic, Stoch, Volkan Şen, Lens, Dirar, Valbuena, Rodrigues, Ayew ve Moses gibi pek çok önemli oyuncu kanatlarda rol aldı ancak istenen başarı gelmedi.

Sarı-lacivertlilerin kanat oyuncuları, 2014-15'te 22, 2015-16'da 16, 2016-17'de 22, 2017-18'de 19, 2018- 19'da 13, 2019-20'de ise 13 gollük katkı verebildi. Bu sezon da hücum kenarlarının gol katkısı beklenen kadar olmadı. Valencia 6, Perotti 3, Sinan 2 ve Osayi 1 gol atabildi; 4 oyuncu toplamda 12 gol üretebildi.