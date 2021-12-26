Fenerbahçe taraftarı ikiye bölündü! Protesto ve ıslıklar…

Fenerbahçe'nin Yeni Malatyaspor ile oynadığı maç sırasında sarı lacivertli tribünler ikiye bölündü. Bazı taraftarlar "Yönetim istifa" tezahüratları yaparken, bazı taraftarlar protesto edenleri ıslıkladı.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Süper Lig 19. haftasında Yeni Malatyaspor’u konuk eden Fenerbahçe’de taraftarlar ikiye bölündü. Karşılaşma öncesi futbolcuları ve yönetimi protesto eden taraftarlar, Fenerbahçe’nin maçın başında Filip Novak’ın attığı golle öne geçmesine rağmen tepkilerine ara vermedi.

Takım 1-0 öndeyken “Yönetim istifa” tezahüratları yapan bazı taraftarlar, Başkan Ali Koç’a da tepki gösterdi. Protesto seslerinin yükseldiği sırada, diğer Fenerbahçeli taraftarlar da ıslıklarla tepki tezahüratlarına karşı çıktı.

FENERBAHÇE AÇIKLAMA YAPMIŞTI

Sarı lacivertli kulüp maçtan önce yaptığı duyuruda “Bu akşam Takımımızın, Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde oynayacağı maçta da taraftarlarımızın; maç boyunca görüşleri her ne olursa olsun, tezahüratları her ne yönde olursa olsun tribünlerimizin birbirimizin görüşlerine saygı duymaları ve taraftarlarımız arasında hiçbir gerginlik yaşanmaması önemlidir” ifadelerini kullanmıştı.

İlginizi Çekebilir Fenerbahçe taraftarına 'kara liste' şoku! Maça giremediler...