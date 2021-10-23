Fenerbahçe yöneticisinde çağrı: Başkanımızın amacı…

Fenerbahçe'nin Alanyaspor ile oynayacağı maç öncesi sarı-lacivertli takımın yöneticisi Ahmet Ketenci, Ali Koç'un açıklamalarının farklı yöne çekilmeye çalışıldığını söyledi.

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Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Ketenci, Süper Lig’in 10. haftasında Fenerbahçe’nin Aytemiz Alanyaspor ile Ülker Stadı’nda oynayacağı maç öncesinde çağrıda bulundu. Fenerbahçe taraftarlarını erken saatlerde stadyuma çağıran Ahmet Ketenci, birlik ve beraberlik mesajının verilmesi adına Alanyaspor ile oynanacak maçın önemine değindi.

Fenerbahçe Televizyonu'na konuşan Ahmet Ketenci, şunları söyledi:

“Öncelikle bizleri izleyen taraftarlarımız ve tüm üyelerimize buradan sevgi ve saygılarımı iletiyorum. Malumunuz son lig maçımızdan sonra camiamız ciddi anlamda birlik ve beraberlik bütünleşmesinin ruh haline büründü.

Başkanımızın çağrısını çeşitli algıları kullanarak başka yönlere çekmeye çalışsalar da bizim buradaki amacımız, Başkanımızın amacı, yönetimin amacı; takımımıza destek olmak, takımımızın bu mücadelede yanında olduğunu göstermektir! Buna taraftarımızı da ortak ederek beraberlik ruhu içerisine girmek istedik. Bunun tek amacı budur.

Yarın çok önemli bir maça çıkacağız. Bizim için bu kadar mevzuları yaşadıktan sonra takımın ruh halini tekrar canlandırmak için taraftarımızla bütünleşip üyelerimiz, Türkiye'nin her yerinden derneklerimiz ‘biz de bu ruhun içerisinde olmak istiyoruz' mesajı verdiler, onlar da yarın burada olacaklar.

Aynı şekilde kulüp personelimiz, bütün amatör branşlardaki sporcularımız, sporcularımızla beraber çalışan teknik kadrolarımız… Onlar da yarın bizimle beraber olacaklar. Takımımız da bu desteğin, onlara yüklediği sorumluluğun bilincinde sahada mücadelesini verip alnımızın akıyla çıkacağız inşallah.

Taraftarımızdan yarın, takımımız sahaya çıktığında onlara müthiş bir destek göstererek yanlarında olmalarını istiyoruz. O yüzden taraftarımızı erkenden stada bekliyoruz. Takım sahaya çıktığında müthiş bir tablo ile karşılaşsın istiyoruz. Tabii pandemiden dolayı %50 kısıtlaması var, o kısıtlama dahilinde biz, maksimum sayıya ulaşıp, burada taraftarımızla ve Fenerbahçemize destek verecek bütün derneklerimizle, başka branşlardaki sporcularımızla tüm Fenerbahçe ailemiz beraber topyekûn birlikteliğimizi göstererek takımımızın yanında olacağız. Onların bu mücadelesinde, onlara itici güç olacağız. Çubuklunun hayalini kuran altyapıdaki gençlerimiz de burada ağabeylerine müthiş destek verecek, onları da buraya bekliyoruz.”