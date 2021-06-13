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Fenerbahçe yönetiminde istifa! Aram Markaroğlu’ndan sitemli veda…

Fenerbahçe’de Futbol A.Ş Yönetim Kurulu Üyesi Aram Markaroğlu istifa etti. Markaroğlu istifa duyurusunda sitem dolu ifadeler kullandı.

Güncellenme: 15:33, 13/06/2021
Spor HaberleriFutbol
Fenerbahçe yönetiminde istifa! Aram Markaroğlu’ndan sitemli veda…

Fenerbahçe'de 2018'den bu yana Futbol A.Ş Yönetim Kurulu Üyesi olan Aram Markaroğlu, görevinden istifa ettiğini açıkladı.

Markaroğlu, yaptığı açıklamada, “Biz büyük bir heyecanla bu çalışmaları yaparken ve iş nihayete yaklaşırken, hatta bundan sonra fitness gibi başka tesisleri de bitireceğimizin kendilerine göre telaşına kapılan başkanımızı belki de çok sevdiklerinden ne pahasına olursa olsun yanında kalmak isteyen bazı insanlar tarafından hakkımızda tezvirat ve karamalarıyla karşı karşıya kaldık” ifadelerini kullandı.

Sosyal medyadan yaptığı istifa duyurusunda sitemli sözler sarf eden Markaroğlu, “Bu insanlarla mücadele etmek bizim için sanılandan çok daha kolaydı ancak biz o yolu seçmedik. Bizim yaşamımızda ne pahasına olursa olsun kalmak diye bir düstur yoktur. Biz, bize yapılan kötülükleri başkalarına yapamayacağımız gibi; büyük risklerin altına girmiş Sn. Başkanımızı da bu gibi basit problemerle uğraştıramazdık” dedi.

İşte Markaroğlu’nun yaptığı paylaşım:

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Yayınlanma Tarihi:15:25,