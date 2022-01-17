Fenerbahçe’de 3 maddede çöküş

Süper Lig'in 21. haftasında Antalyaspor ile 1-1 berabere kalan Fenerbahçe'de çöküşe sebebiyet veren etkenler dikkat çekiyor.

İrfan YİRMİBEŞ

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Ligin ikinci yarısındaki ilk iki maçında sadece 1 puan alan Fenerbahçe'de geçici Teknik Direktör İsmail Kartal ile çıkış aransa da kronikleşmiş sorunlar var. Fizik ve mental olarak eksikleri dikkat çeken takımda konsantrasyon sorunu yaşıyor. Birçok isim vurdumduymaz ve sorumluluk almıyor. Mesut Özil, İrfan Can Kahveci, Luiz Gustavo gibi yıldız isimler sahaya kalitelerini yansıtamıyor. Yetenekli ayaklara rağmen üretkenlik az. Altay'ın sakatlığının ardından kaleyi devralan Berke tam bir hayal kırıklığı. Sarı-lacivertliler, son 18 maçın 16'sında kalesinde gol gördü.

ÇÖKÜŞÜ GETİREN 3 ETKİ:

Sarı-lacivertli futbolcularda fiziksel ve mental düşüş dikkat çekiyor. Maçlarda konsantrasyon sorunu yaşanıyor. Birçok isim vurdumduymaz. Mesut Özil, İrfan Can Kahveci ve Gustavo gibi yıldızlar sorumluluk almaktan kaçınıyor. Yetenekli ayaklarına rağmen hücumda etkisizler. Kaleci Berke Özer güven vermiyor. Savunmada görev alan isimler yetersiz. Son 18 maçın 16'sında kalesini gole kapatamadı.

GUSTAVO’YA GÜLE GÜLE

Yönetim, Brezilyalı orta saha Luiz Gustavo ile yolları ayırma kararı aldı. Sambacı’nın hem yüksek ücreti hem de performans olarak düşüşü bu kararın alınmasında önemli rol oynadı. Fransa'dan ve Arap kulüplerinden teklifler alan Gustavo'ya transferde kolaylık sağlanacak.

KARTAL’DAN ACI GERÇEKLER

Takımı sezon sonuna kadar çalıştıracak olan İsmail Kartal, birçok eksikliğin olduğuna dikkat çekti. Kartal, “Takımı düzeltmek için zamana ihtiyacımız var. Öncelikle oyuncularımızın motivasyonunu yükseltmeye çalışıyorum. İkincisi fizik olarak onları geliştirmeye çalışıyorum. Üçüncü olarak ise oyun sistemini dizayn etmeye çalışıyorum” diyerek acı gerçekleri sıraladı.