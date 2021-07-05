Fenerbahçe’de 9 numaraya Arnautovic

VİTOR Pereira'yı göreve getirmesinin ardından transfere hız veren Fenerbahçe'nin önceliği forvet… Sarı-lacivertli yönetim, Portekizli hocanın isteği üzerine Marko Arnautovic'i gündemine aldı. Avusturya Milli Takımı'yla EURO 2020'de boy gösteren 32 yaşındaki forvet, Pereira'nın eski takımı Shangai Port'tan ayrılmak istiyor. Fener, Bologna'nın da devrede olduğu Arnautovic'e senelik 2.5 milyon Euro net maaş ve birtakım bonuslar teklif etti.

MİHA ZAJC’A İZİN ÇIKTI

FENERBAHÇE, Pereira faktörüyle Avrupa'ya dönmek isteyen yıldız golcünün transferini bitirmek için tüm kozlarını oynuyor. Arnautovic, daha önce Avrupa'da Twente, İnter, Werder Bremen, Stoke City ve West Ham gibi takımlarda forma giymişti. Deneyimli forvet, Pereira'yla birlikte Çin Süper Ligi'nde 13 maça çıktı ve 7 kez ağları havalandırmıştı. Öte yandan sarı-lacivertli yönetim, Miha Zajc'a Genoa transferi için izin verdi. Görüşmeler sürüyor.

FORVET DIŞINDA 3 TAKVİYE

PEREİRA, forvet transferi dışında sağ ve sol bek ile kanat bölgesine de transfer istedi. Portekizli hoca, sarı-lacivertlilerin geçen sezonki verilerini analiz ettikten sonra yetersiz olan bölgeleri tespit edip yönetime raporunu sundu. Pereira, mevcut kadronun büyük ölçüde yeterli olduğunu, hücum hattına yapılacak takviyeyle mevcut kadroyu şampiyon yapabileceğini belirtti.

OZAN GİDERSE DORUKHAN GELİR

F.BAHÇE, Ozan Tufan konusunda sıcak bir gelişme yaşadı. Fransa'dan Lyon, milli futbolcu için sarı-lacivertlilerin kapısını çaldı. Teklifin 13 milyon Euro civarında olduğu öğrenildi. Sarı-lacivertliler, teklife onay vermesi halinde Beşiktaş'tan ayrılacak olan Dorukhan Toköz'ü kadroya katacak. Yurtdışında kendisine kulüp arayan Dorukhan'ın Fenerbahçe'de oynamaya sıcak baktığı öğrenildi.