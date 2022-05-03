Fenerbahçe’de Altay Bayındır farkı! Ali Koç’un planı…

Fenerbahçe'nin durdurulamaz yükselişinin şifresi başarılı kalecisi Altay Bayındır'ın ellerinde. 24 yaşındaki eldivenin sakatlığında 12 maçta 3 kez kazanabilen ve kalesinde 15 gol gören Fener, Altay’ın dönüşünün ardından 11 maçı yenilgisiz tamamladı.

İrfan YİRMİBEŞ

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Fenerbahçe’de birçok isim performansını yukarıya çekerken kaleci Altay Bayındır gizli ve özel bir kahraman…

Ligde son 11 maçta 10 galibiyet ve 1 beraberlik alarak ikincilik koltuğuna oturan sarı-lacivertlilerde Altay'ın performansı dikkat çekici. Konyaspor deplasmanında omuzunda yaşadığı sakatlık nedeniyle Altay, kaleyi Berke Özer'e devretmiş ve 12 maçta forma giymemişti.

Fener o dönem 12 lig maçında 15 gol yedi ve sadece 3 galibiyet elde etti. 12 Şubat’taki Giresunspor maçıyla formasına kavuşan Altay, hem takıma hem de Teknik Direktör İsmail Kartal'a güven verdi. Başarılı eldiven yaptığı kritik kurtarışlarla 11 maçlık yenilmezlik serisine direkt katkı sağlamayı başardı.

Bu sezon 21 karşılaşmada 8 kez kalesini kapatan, ceza sahası dışından %87, içinden ise %66 kurtarış yüzdesi yakalayan 24 yaşındaki başarılı file bekçisi, Beşiktaş derbisinde de sarı-lacivertlilerin en güvendiği isimlerin başında gelecek.

ÖMÜRLÜK İMZA

Başkan Ali Koç'un çok değer verdiği isimlerden Altay Bayındır ile sezon sonu masaya oturulacak. Koç, uzun yıllar takımda kalmasını istediği Altay'a istediği yıllık maaşla birlikte yeni mukavele önerecek. En az 5 yıllık kontratın yapılacağı öğrenildi.

Oynadığı maç: 21

21 Gol yemediği maç: 8

8 Yediği gol sayısı: 19

19 Dış şut kurtarma: %84

%84 Ceza sahası içi: %66

%66 Oyuna top sokma: %74