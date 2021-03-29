Fenerbahçe’de Emre Belözoğlu, Erol Bulut’un yaptığını yapmayacak!

Kalan 10 maçta Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu, daha ofansif bir kurgu oluşturmayı planlıyor. İlk etapta orta saha kurgusunda değişikliğe gitmeyi planlayan Belözoğlu, takımla fazla oynamayacak. “İlk 11'i belli değil. Her maça farklı kadro çıkarıyor” diye eleştirilen Bulut'un aksine Belözoğlu'nun sahaya süreceği kadro belli olacak. Bu aşamada ilk 11'e geri dönecek ilk isim Ozan Tufan olacak.

BİRLİKTE ÇALIŞMAK

Bulut’un son haftalarda yedek soyundurduğu Ozan, 8 numarada görev yapacak. Pelkas 10 numara oynarken Gustavo, ön liberoda şans bulacak. Belözoğlu, takım oyununu geliştirmek için farklı bir kurgu üzerinde çalışıyor. Daha ofansif, önde basan ve kompakt bir oyun anlayışının temellerini atmak istiyor. Buradaki kilit konu pratik yapmak ve aynı oyuncularla oynamak. Millilerin de katılımıyla antrenman sayısı arttıkça takımın yeni görüntüsünün oluşması bekleniyor.

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REKABET ARTACAK

İlk 11'inde fazla oynama yapmayacak Belözoğlu'nu, sakatlar ve hastalar iyileştikten sonra zor bir seçim süreci bekliyor. Özellikle Mesut Özil döndükten sonra orta saha değişebilir. Sosa, Mert Hakan, İrfan Can orta sahadaki; Thiam, Perotti ve Ferdi hücum hattındaki; Novak, Nazım ve Tisserand da savunmadaki rekabete katılacak.

BELÖZOĞLU’NUN 11’İ:

Altay, Gökhan, Serdar, Szalai, Caner, Gustavo, Ozan, Samuel, Pelkas, Valencia, Samatta

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