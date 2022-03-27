Fenerbahçe’de Ferdi Kadıoğlu sevinci

Süper Lig'de Kayserispor ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe'de, sakatlıktan kurtulan Ferdi Kadıoğlu takımla birlikte çalıştı.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Ligin 31. haftasında Yukatel Kayserispor ile oynayacağı maçın hazırlıkları kapsamında günü çift antrenmanla tamamladı.

Can Bartu Tesisleri’nde Teknik Direktör İsmail Kartal yönetiminde yapılan günün ikinci idmanı, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladı. Pas çalışmasının ardından çift kale maçlar yapıldı. Antrenman bireysel çalışmalarla sona erdi. Ferdi Kadıoğlu idmanın ilk bölümde takımla, ikinci bölümde özel program dahilinde çalıştı. Attila Szalai ise günü tedavi ile geçirdi.

Sarı-lacivertliler, 29 Mart Salı günü yapacağı antrenmanla çalışmalarını sürdürecek.