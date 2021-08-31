Fenerbahçe’de Galatasaray’a Halil Dervişoğlu çalımı

Fenerbahçe, geçtiğimiz sezonun yarısını Galatasaray'da kiralık geçiren ve sarı-kırmızılı ekibin transfer etmeye çalıştığı Halil Dervişoğlu için Brentford Kulübü ile anlaşmaya vardı.

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Geçtiğimiz sezon devre arasında kiralık olarak geldiği Galatasaray’da sergilediği performansla dikkatleri üzerine çeken ve Milli Takım’a kadar yükselen Halil Dervişoğlu, iki ezeli rakibi karşı karşıya getirdi.

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim’in mutlaka alınmasını istediği Halil Dervişoğlu için Fenerbahçe de devreye girdi. Fenerbahçe’nin, Halil Dervişoğlu’nun kulübü Brentford ile 21 yaşındaki futbolcunun kiralanması için anlaştığı öğrenildi.

Sarı-lacivertliler, genç oyuncu için 1 yıllığına 1,5 milyon Euro kiralama bedeli ödeyecek.

Satın alma opsiyonu da Fenerbahçe’de olacak

Transfer döneminin son günlerinde hareketliliğini artıran Fenerbahçe, Premier League takımlarından Brentford’da forma giyen forvet oyuncusu Halil Dervişoğlu’nu kadrosuna katmak için sona yaklaştı.

Milli futbolcunun kulübüyle anlaşma sağlayan Sarı-lacivertliler, 21 yaşındaki oyuncuyu 1 yıl kiralamak için 1,5 milyon Euro transfer bedeli ödeyecek. Brentford ile her konuda anlaşma sağlayan Sarı-lacivertli kulüp, Halil Dervişoğlu’nun satın alma opsiyonunu da elinde bulunduracak.

Geçtiğimiz sezon devre arasında kiralık olarak geldiği Galatasaray’da 12 maça çıkan Halil Dervişoğlu, 3 gol atarken, 2 de asist yapmıştı. Halil Dervişoğlu, Türkiye A Milli Futbol Takımı’nın EURO 2020 kadrosunda da yer almıştı.