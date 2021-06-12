Fenerbahçe’de gençlik devrimi

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, yabancı tecrübeli bir teknik adamı göreve getirmek için gün sayarken kadronun gençleştirilmesini istedi.

Geçen sezon kadrosunda 30 yaş üzerinde 11 futbolcu yer alan sarı-lacivertli takımda bu oyuncuların 3'üyle yollar ayrıldı, en az 3'üyle daha yolların ayrılması bekleniyor.

Sözleşmeleri sona eren 36 yaşındaki Cisse ve Gökhan Gönül ile 32 yaşındaki kaleci Harun Tekin'in opsiyonları kullanılmadı, bu futbolcularla yollar ayrıldı.

SON KARAR YENİ HOCADA

Mukavelesi devam eden 36 yaşındaki Sosa, 34 yaşındaki Luiz Gustavo, 31 yaşındaki Novak ve 33 yaşındaki Diego Perotti ile de ilişkinin kesilmesi yakın. Bu futbolcuların yerine sarı-lacivertliler gelecek vaat eden genç isimleri kadroya katarak, geçen sezon oldukça yüksek olan yaş ortalamasını düşürmeyi hedefliyor. Kadro yapılanması konusunda hocanın raporuna göre son kararlar verilecek. Caner Erkin, Serdar Aziz, Mesut Özil ve Valencia kalacak.