Fenerbahçe’de ikinci Mesut Özil krizi!

Fenerbahçe yönetimi ile Mesut Özil arasındaki anlaşmazlıklar devam ediyor. Sarı-lacivertliler, transfer olduğu dönem 'Evin oğlu' denilen Mesut Özil ile yolları ayırmak istiyor ancak 33 yaşındaki futbolcunun planı başka...

İrfan YİRMİBEŞ

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Fenerbahçe’de kadro dışı bırakılmasıyla başlayan ‘Mesut Özil krizi' yeni bir anlaşmazlıkla yeniden alevlendi.

Başkan Ali Koç'un talimatıyla yönetim, Mesut ile yolları ayırmak istiyor ve bu doğrultuda nabız yoklamaya başladı. Yöneticiler, Özil'in yüksek maliyetinden kurtulmak istiyor. 33 yaşındaki futbolcu ise sarı-lacivertlilerden ayrılmaya pek niyetli değil. Özil, istediği performansı sergileyemese de 2 yıl daha çubuklu formayı giyip sözleşmesini tamamlamayı hedefliyor.

Yıldız futbolcunun menajeri Erkut Sögüt, “Mesut Özil 2 sene daha Fenerbahçe'de top oynayacak” diyerek noktayı koydu. Özil, kadro dışı kaldığı dönemden bugüne özel program olarak çalışan ve antrenmanlarını aksatmamaya özen gösteriyor.

SAKATLAR İYİLEŞİYOR

Fenerbahçe’de sezonu kapatan Crespo ve Arda Güler'den güzel haber geldi. Her iki futbolcunun da haziran ayının ikinci haftasında başlaması beklenen yeni sezon kampında takımla birlikte tam kapasite çalışmalara katılacağı belirtildi.