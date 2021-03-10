Fenerbahçe’de kara bulutlar dağıldı

Fenerbahçe, evinde istikrarsız sonuçlar almasına rağmen dış sahadaki performansıyla fark yaratıyor ve zirve yarışını sürdürüyor. Konyaspor önünde alınan 3-0'lık galibiyet sarı-lacivertlileri şampiyonluk için umutlandırdı. Beşiktaş ve Galatasaray'a göre daha iyi bir fikstüre sahip olan Kanarya'da hedefe ulaşmak için seferberlik ilan edildi.

Her bölgedeki forma rekabeti, Fenerbahçe'deki başarının anahtarı oldu. Özellikle orta sahadaki ‘kaliteli' ayaklar Erol Bulut'un elini güçlendiriyor.

FORMA SAVAŞI

Savunma; sakatlık, ceza, disiplinsizlik veya formsuzluk nedeniyle değişirken orta saha, tam tersi bir görüntü çiziyor. Yaşanan forma savaşı orta saha kurgusunu sürekli değiştiriyor. Ancak Bulut, Luiz Gustavo'nun dönüşüyle ideal kurgusuna kavuşacak. 6 numara oynayacak Brezilyalı yıldızın partnerlerinin 8 numarada Sosa ve 10 numarada Pelkas olması bekleniyor.

İrfan Can, Mert Hakan ve Ozan Tufan bu üçlüyü zorlayacak. Sakatlık sonrası Mesut Özil de takımın beyni olarak 11'e dönecek.

GOLLER 18 FARKLI İSİMDEN

Fenerbahçe’nin bu sezonki en dikkat çekici özelliklerinden biri, skor katkısının tüm takıma yayılmış olması. Szalai ve Osayi, Konya deplasmanında siftah yaparak fileleri havalandırdı. Sarı-lacivertlilerde (lig ve kupa) gol atan oyuncu sayısı 18'e ulaştı.

Takımın en golcü ismi Thiam (8). Pelkas ve Valencia'nın 6'şar, Samatta'nın ise 5 golü bulunuyor.

ALKIŞLAR GÖKHAN’A

Gökhan Gönül performansıyla gençlere taş çıkartıyor. Fenerbahçe'nin 36 yaşındaki sağ bekinin son 3 maçtaki performansı göz kamaştırıyor.

Saha içi liderliğinin yanı sıra saha dışında Erol Bulut'un en büyük yardımcısı olan Gökhan'ın takım arkadaşlarıyla motivasyon konuşmaları yaptığı öğrenildi.