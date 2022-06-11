Fenerbahçe’de Kim Min Jae kasayı dolduracak!

Fenerbahçe'nin Güney Koreli stoperi Kim Min Jae, transferde Avrupa devlerinin gözdesi konumunda...

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Fenerbahçe’de Kim Min Jae gitti gidiyor…

Avrupa transfer piyasasının en gözde isimleri arasında bulunan Güney Koreli stoperi isteyen kulüpler arasında kimler yok ki; Tottenham, Everton, Inter, Rennes, Newcastle ve Monaco… Ancak en ciddi talip Napoli…

İtalyan devi, 40 milyon Euro'ya satmaya hazırlandığı Koulibaly'nin boşluğunu Kim ile doldurmak istiyor.

Fenerbahçe, oyuncusunun 23 milyon Euro'luk satın alma bedelinin ödenmesini bekliyor.