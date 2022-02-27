Fenerbahçe’de kiralık krizi

Fenerbahçe'nin yanlış kadro mühendisliği gelecek sezonda da başını ağrıtacak. Birçok oyuncu kiralık gittiği takımlardan geri dönecek ve kadroda şişme meydana gelecek.

İrfan YİRMİBEŞ

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Fenerbahçe’yi, kiralık olarak takımdan gönderilen futbolcuların sezon sonu geri dönmesiyle yeni bir kriz bekliyor. 7.5 milyon Euro satın alma opsiyonuyla Watford'a kiralanan Ozan Tufan'ın kulübü ligden düşüyor. Bu nedenle opsiyon kullanılmayacak ve Ozan, geri dönecek.

Antwerp, Samatta'nın opsiyonunu kullanmıyor. Midtjylland'da şu ana dek 29 dakika süre alabilen Max Meyer, bekleneni veremedi. Gaziantep FK FK, Caulker'ı yüksek bonservis bedeli nedeniyle satın almaya yanaşmıyor. Belçika'dan Beerschot da Lemos'u geri gönderecek. Böylece Fenerbahçe'nin kadrosu şişecek. Sarı-lacivertliler, yeniden temizlik operasyonuna girecek.