Fenerbahçe’de ruh, hırs, umut yok

Süper Lig'de şampiyonluk yarışının içinde olan Fenerbahçe'nin son 10 maçlık tablosu tüm sezonu özetliyor. Malatyaspor deplasmanından 1-1'lik skorla 1 puanla dönen sarı-lacivertlilerdeki istikrarsız görüntü “Ruh yok, hırs yok ve umut yok” dedirtiyor… 2 Şubat'ta Hatayspor'u yenip 3'te 3 yapan Kanarya, 6 Şubat'ta da Galatasaray'a yenildi. Ne olduysa bu derbiden sonra oldu, Fener ligde hiç üst üste 2 kez galibiyet alamadı.

PELKAS’TA BÜYÜK DÜŞÜŞ

Emre Belözoğlu'nun teknik direktörlük koltuğuna geçmesi kısa sürede etki yapmadı ve takım ruhu hâlâ oluşmadı. Mert Hakan Yandaş, İrfan Can Kahveci ve Gustavo'nun oyun disiplininden uzak kalması dikkat çekiyor. Pelkas'ın form olarak düşüş yaşaması da takımdaki hırsın kaybolduğunu gösteriyor. Bireysel olarak futbolcuların isyan etmemesi ve isteksiz davranması tartışılan diğer unsurlardan…

SONLARDA KARAVANA

Fenerbahçe; topu 3. bölgeye getiriyor ama burada isabetli orta ile son paslarda ve son vuruşlarda problem yaşıyor. Ligde maç başına 7.1'i isabetli olmak üzere 14.1 şut çeken Kanarya'nın bu vuruşları gole çevirme oranı yüzde 8 civarında. 19 şutu direkten dönen Fenerbahçe, bu istatistikte de ligin zirvesinde…

GUSTAVO VAR AMA KAYIP

Fenerbahçe’nin en deneyimli isimlerinden biri olan Luiz Gustavo, rakip kaleyi tehdit edecek bir oyun sergilemiyor. Brezilyalı orta saha, 26 lig maçında sadece 1 gol attı. Sambacı, maç başına 0.5 kilit pas ve 0.7 adam geçme gibi oldukça düşük istatistiklere sahip. Emre Belözoğlu'nun Gustavo'daki düşüş nedeniyle orta sahada değişime gidebileceği öğrenildi.

YORGUN SAVAŞÇI OZAN TUFAN

Fenerbahçe’nin yıldız ismi Ozan Tufan, hem milli takım hem de kulüp maratonunda yorgun düştü. Başarılı orta saha, 16 günde görev aldığı 5 maçta da sahaya ilk 11'de çıktı. A Milli Takım'la oynadığı 3 karşılaşmada 2 gol kaydeden 26'lık futbolcu, sarı-lacivertli formayla da Denizlispor ve Malatyaspor maçlarına çıktı.