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Fenerbahçe’de Szalai şoku

Fenerbahçe, Konyaspor maçında sakatlanan Attila Szalai'nin sağlık durumu hakkında açıklama yaptı.

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Fenerbahçe’de Szalai şoku

Spor Toto Süper Lig’in 30. haftasında Fenerbahçe, sahasında konuk ettiği İttifak Holding Konyaspor’u 2-1 mağlup ederken, Attila Szalai sakatlanarak 62. dakikada yerini Filip Novak’a bıraktı. Fenerbahçe Kulübü, Attila Szalai’nin son durumu hakkında bilgi verdi.

Fenerbahçe’nin yaptığı açıklamada “Dün akşam İttifak Holding Konyaspor ile oynadığımız maçta aldığı darbe sonrası oyundan çıkmak zorunda kalan oyuncumuz Attila Szalai'nin MRG'sinde; sağ diz iç yan bağında 1. derece zorlanma tespit edilmiştir” denildi.

Macar futbolcunun, 2 ila 4 hafta arasında sahalardan uzak kalması bekleniyor.

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