Fenerbahçe’de yine aynı kriz! Vitor Pereira’dan savunma

Fenerbahçe, bu sezon oynadığı 6 maçta tam 11 futbolcusunun sakatlığı ile sarsıldı. Vitor Pereira, yaşanan sakatlıklar ile ilgili açıklama yaptı.

İrfan YİRMİBEŞ

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Son yıllarda sakatlıklardan çok çeken Fenerbahçe, Vitor Pereira ile de benzer bir sorunu yaşıyor.

Bu sezon altı resmi maça çıkan sarı-lacivertlilerde tam 11 futbolcu sakatlandı. Mert Hakan, Valencia, Serdar Aziz, İrfan Can, Novak, Sosa, Ferdi Kadıoğlu, Nazım ile Tisserand adale ve kasık sakatlıkları yaşadı. Bu isimlere ek olarak Pelkas'ın omzu çıktı, Serdar Dursun'un ise köprücük kemiği kırıldı.

Teknik patron Pereira ise sakatlıkların antrenman ya da maç temposuyla alakalı olmadığını vurguladı. Portekizli, “Biz yüksek ritimli baskılı oyun oynamak istiyoruz. Oyuncularım idmanlardaki ve maçlardaki bu yoğun tempoya alışmaları gerekiyor” ifadelerini kullandı.

İrfan Can iki hafta yok

Bu sezon ikinci kez adale sakatlığı yaşayan İrfan Can Kahveci'nin en az iki hafta takımdan ayrı kalması bekleniyor.

Milli futbolcuya ek olarak Tisserand ve Sosa da E. Frankfurt maçında forma giyemeyecek.

Serdar sahaya

Üç stoperli sistemi kullanan Fenerbahçe'nin, E. Frankfurt maçında Serdar Aziz ile maça başlaması bekleniyor. Buna rağmen Vitor Pereira, Novak ya da Gustavo'yu da stopere çekmeyi alternatifler arasına aldı.