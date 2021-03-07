Fenerbahçe’nin Konyaspor kadrosu açıklandı! Luiz Gustavo döndü…

Fenerbahçe’nin kritik Konyaspor karşılaşması öncesinde kamp kadrosu belli oldu. Bir süredir sakatlığı nedeniyle kadroda yer almayan Brezilyalı orta saha Luiz Gustavo 5 maç sonra kafileye dahil edilirken, Trabzonspor maçından beri kadroya alınmayan Caner Erkin yine şans bulamadı.

Öte yandan sakatlığı bulunan Mesut Özil, Diego Perotti, Sadık Çiftpınar ve Sinan Gümüş de kafilede yer almadı. Sol üst arka adalesinde grade 1 zorlanma tespit edilen Sinan Gümüş'ün tedavisine başlanırken başarılı futbolcunun en az 1 hafta sahalardan uzak kalacağı öğrenildi.

İşte Fenerbahçe’nin Konyaspor kamp kadrosu: