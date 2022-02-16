Fenerbahçe’nin umudu yine kırıldı! ‘Adeus’ Gustavo

Slavia Prag maçında teknik heyetin forma vermek istediği Luiz Gustavo’nun ağrıları dinmedi. Takımını yine yalnız bırakacak sambacı, yönetimin sabrını taşırdı.

İrfan YİRMİBEŞ

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Fenerbahçe’de dikkatler ‘sezonun maçı' olarak görülen Konferans Ligi play-off turundaki Slavia Prag sınavına çevrildi ancak kadro darlığı teknik heyeti zorluyor. Özellikle orta sahada rotasyon hayli dar. Bu durumdayken İsmail Kartal, Luiz Gustavo'dan müjde bekliyordu ki gerçekleşmedi. Gustavo 'nun ağrıları dinmedi, kadroda olmayacağı da kesinleşti. Bu durum, teknik heyetin olduğu kadar yönetimin de tepkisini çekti.

Kulüp, 2023'e kadar kontratı bulunan Luiz Gustavo ile sezon sonu vedalaşmak istiyor. Oyuncunun menajeriyle ve istekli kulüplerle görüşmeler başladı. Fakat Brezilyalının dolgun maaşını bırakıp takımdan ayrılmaya sıcak bakmadığı ifade ediliyor. Yönetimin, ‘adeus' (güle güle) demek istediği bir başka futbolcuyla daha sıkıntı yaşaması olası.

GENEL İZLEYİCİ!

3.5 milyon Euro'yu bulan maaşıyla takımın en çok kazanan isimlerinden olan Luiz Gustavo, son 14 haftada altı maçı sakatlığı nedeniyle kaçırdı. Gustavo, bu periyotta ikisi ilk 11 olmak üzere sadece üç maçta forma giyebildi, diğer beş mücadelede ise kadroda olmasına rağmen süre almadı.

KÜSKÜN BERİSHA TOPLANTI ODASINA

Kaçırdığı gollerle tepki gören Bergim Berisha'ya İsmail Kartal sahip çıktı. Tecrübeli çalıştırıcı, Alman golcüyle yaptığı toplantıda, “Gol atamadığın için yıprandın. Ama ne olursa olsun Fenerbahçe için mücadele etmek zorundasın. Takıma katkıda bulunmak arzusu içinde devam etmelisin. Sende bu kalite var, sadece futbola konsantre ol goller de gelecektir” dedi.