Fenerbahçe’ye 50 milyon Euro’luk maden!

Avrupa kulüpleri, Fenerbahçe'nin genç yıldızlarını takibe aldı. Henüz 20'li yaşlarda olan Attila Szalai, Ozan Tufan, Altay Bayındır, Berke Özer ve Ferdi Kadıoğlu'nu satmayı planlayan sarı-lacivertli yönetim, hatırı sayılır bir geliri kasasına koymayı hedefliyor. Szalai'ye İngiltere; Ozan'a Rusya ve İngiltere; Altay'a İspanya ve İtalya; Berke'ye Belçika; Ferdi'ye de Hollanda'dan teklifler geleceği düşünülüyor. Özellikle Szalai ve Ozan Tufan için Avrupa Şampiyonası önemli bir dönüm noktası olacak.

İlginizi Çekebilir Fenerbahçe'de Jan Vesely depremi! 'Keşke maçı kaybetseydik'

EVERTON KAPI ÇALACAK

Szalai için 25, Ozan için 20 milyon Euro'luk bonservis bedeli belirleyen sarı-lacivertli yönetim, 5 oyuncudan toplam 50 milyon Euro'yu aşkın gelir bekliyor. Öte yandan SportWitness'ın haberine göre, İngiltere Premier Lig'de bu sezona iyi başlayan ancak son haftalarda düşüşe geçen Everton'ın Fenerbahçe'ye Ozan için resmi teklif hazırlığında olduğunu duyurdu. Mavi-beyazlıların, milli futbolcunun 20 milyon Euro'luk serbest kalma maddesini ödemeyi planladığı belirtildi.

3 İSME VEDA

Kiralık olarak başka takımlara gönderilen Dirar, Frey ve Ademi, Fenerbahçe ile sözleşmeleri devam ettiği için yeni sezonda takıma dönecek. Ancak sarı-lacivertli yönetim bu futbolcuların yeni sezon kadro planlamasında düşünmüyor ve menajerleriyle görüşerek yollarını ayırmaya çalışacak.

3 futbolcunun kiralık oynadıkları kulüplerindeki yıllık ücretlerinin bir bölümü de Fenerbahçe tarafından ödeniyor. Öte yandan, satın alma opsiyonuyla Genoa'ya kiralanan Zajc ve Zorya Luhanks'a kiralanan Allahyar'dan da 5 milyon Euro gelir bekleniyor