Ferland Mendy: ‘Doktorlar bacağımı keseceklerini söylediler’

İspanya La Liga devi Real Madrid’de forma giyen sol bek Ferland Mendy, Şampiyonlar Ligi Son 16 turu ilk maçında Atalanta’ya karşı attığı golle takımına galibiyeti getirirken UEFA’ya çok özel açıklamalarda bulundu.

Karşılaşmanın son anlarında uzak mesafeden sağ ayağıyla attığı gol sayesinde Atalanta deplasmanında takımını 1-0’lık galibiyete taşıyan Mendy, rövanş maçında dikkatli olmaları gerektiğini söyledi. İtalyan ekibinin tehlikeli bir takım olduğunu söyleyen Mendy, “Buraya pes etmek için gelmeyecekler. Çok gol atıyorlar. Zor olacak ama harika bir maç olacağına eminim. Tur atlamak için elimizden gelenin en iyisini yapmalıyız” dedi.

Vatandaşı ve teknik direktörü Zinedine Zidane’ı öven Fransız 25 yaşındaki sol bek, “O bir efsane ve dürüst olmak gerekirse onun takımında olmak büyük bir onur. Etrafına karizma yayıyor. Onunla sohbet etmek her zaman büyük zevk” ifadelerini kullandı.

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“Futboldan vazgeçecekken Real Madrid’e geldim”

Real Madrid’e transfer olduğunda çekinceleri bulunduğunu itiraf eden Mendy, “İlk geldiğimde harika oyuncular arasında nasıl olacağını merak ediyordum. Başta biraz utangaçtım ama yavaş yavaş insanları tanıdım ve takımın işleyişini öğrendim. Şimdi daha çok şans buluyorum ve bu süreleri değerlendirmeye çalışıyorum. Mevkimin vazgeçilmez oyuncusu olduğumu söyleyemem. Ama futboldan vazgeçme noktasından Real Madrid forması giydiğim günlere geldiğimi düşününce çıldırır gibi oluyorum” dedi.

“Bacağımı kesebileceğini söyledi”

Henüz çocuk yaştayken geçirdiği sakatlık nedeniyle kariyerinin başlamadan bitme tehlikesiyle karşılaştığını söyleyen Mendy, o günleri şöyle anlattı:

“Zor zamanlar geçirdim ama hepsini atlattım. PSG’de yedi yıl geçirdim ve 11 yaş altı takımla başladım. Ama akademiye girmeden önce sakatlandım. Kalçamda artritim -vücut tarafından üretilen eklem iltihabı- vardı ve enfeksiyon yayıldı. Bu yüzden ameliyat olmam gerekiyordu ve uzun süre hastanede kaldım. Alçılı halde iki-üç ay kaldım. Operasyondan sonra doktor beni görmeye geldi ve futbol oynayamayacağımı, hatta bacağımın kesilebileceğini söyledi. Uzun bir süre tekerlekli sandalyede kaldım. Sonra koltuk değnekleri kullandım ve tekrar yürümeyi öğrenmek zorunda kaldım.”

“Çoğu insan imkansız olduğunu düşündü”

“Ameliyattan sonra hemen yürüyebileceğimi düşündüm. Denedim, tekerlekli sandalyeden ayağa kalkmaya çalıştım ve anında yere düştüm. Bacaklarımda hiç enerjim kalmamıştı çünkü çok uzun süre yürüyemedim. Ama buna rağmen her zaman futbolun benim için bitmediğini düşündüm ve tekrar oynayacağımı söyledim. Çoğu insan bunun imkansız olduğunu düşündü ancak tekrar yürümeyi öğrendim ve 1-1,5 yıl kalçamda acıyla oynadım. İki yıl üst üste en iyi sol bek seçildim ve dürüst olmak gerekirse işler benim için yolunda gitti.”

ʻʻ 2015 yılında Fransa'nın Le Havre takımında profesyonelliğe adım atan Mendy, 2017'de Lyon tarafından 5 milyon Euro'ya transfer edildi. Fransa'da gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken başarılı sol bek, 2019'da 48 milyon euro'ya Real Madrid'in yolunu tuttu.