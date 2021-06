Fransa-Almanya maçında paraşütlü protesto! Felaket yaşanıyordu…

EURO 2020 F Grubu’nda Fransa ve Almanya kozlarını paylaşırken, Münih’te oynanan maçın başlamasına saniyeler kala ilginç bir protesto gerçekleştirildi.

Futbolcuların sahaya çıktığı sırada sarı renkte bir paraşütün stadın etrafında süzüldüğü görülürken, yere iniş yaparken dengesini sağlayamayan protestocu kötü bir kaza geçirmekten son anda kurtuldu.

Taraftarlara çarpmaktan son anda kurtulan ve yeşil sahaya inen kişi, güvenlik görevlileri tarafından anında gözaltına alındı. Saha kenarında tıbbi müdahalede bulunulan protestocunun paraşütünde Greenpeace ve ‘Defol petrol’ yazılı bir sloganın yer aldığı görüldü.

Can’t believe I just caught this on video. Parachuted into the stadium, got caught in the spider cam and nearly crashed into the crowd. Hope he’s ok! #GERFRA #EURO2020 pic.twitter.com/PJ49WYdFM9

— Max Merrill (@MaxMerrill_) June 15, 2021