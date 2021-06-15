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Fransa-Almanya maçında paraşütlü protesto! Felaket yaşanıyordu…

EURO 2020 F Grubu'nda oynanan Fransa-Almanya maçının başlamasına dakikalar kala paraşütle sahaya inen bir kişi herkesi şaşkına çevirdi.

Sozcu.com.tr
Güncellenme: 23:19, 15/06/2021
Spor HaberleriFutbol
Fransa-Almanya maçında paraşütlü protesto! Felaket yaşanıyordu…

EURO 2020 F Grubu’nda Fransa ve Almanya kozlarını paylaşırken, Münih’te oynanan maçın başlamasına saniyeler kala ilginç bir protesto gerçekleştirildi.

Futbolcuların sahaya çıktığı sırada sarı renkte bir paraşütün stadın etrafında süzüldüğü görülürken, yere iniş yaparken dengesini sağlayamayan protestocu kötü bir kaza geçirmekten son anda kurtuldu.

Taraftarlara çarpmaktan son anda kurtulan ve yeşil sahaya inen kişi, güvenlik görevlileri tarafından anında gözaltına alındı. Saha kenarında tıbbi müdahalede bulunulan protestocunun paraşütünde Greenpeace ve ‘Defol petrol’ yazılı bir sloganın yer aldığı görüldü.

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Yayınlanma Tarihi:23:01,