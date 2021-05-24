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Fransızların Türk bayraklı şampiyonluk kutlaması

Fransa Ligue 1'de 10 yıl aranın ardından şampiyonluğa ulaşan Lille’de taraftarlar Türk bayrakları ile şampiyonluğu kutladı.

Güncellenme: 22:52, 24/05/2021
Spor HaberleriFutbol

Fransa Ligue 1’de A Milli futbolcular Burak Yılmaz, Yusuf Yazıcı ve Zeki Çelik’in formasını giydiği Lille, 10 yıl aranın ardından şampiyon oldu. Lille, düzenlenen törenle şampiyonluk kupasını aldı.

Tesislerde gerçekleştirilen törenle kupasına kavuşan Fransız ekibinde, teknik direktör Christophe Galtier ve futbolcular tek tek isimleri anons edilerek sahneye çıktı. Milli golcü Burak Yılmaz’ın “Kral” tezahüratlarıyla sahneye davet edildiği törende milli futbolcular kupayı kaldırdıklarında büyük sevinç yaşadı.

Şampiyonluk kutlamaları Lille sokaklarında da gün boyunca devam etti. Tezahüratlarla şampiyonluğu doyasıya kutlayan taraftarlar, Lille sokaklarını da Türk bayraklarıyla doldurdu.

LILLE TARAFTARINDAN YUSUF YAZICI SEVİNCİ

Futbolcuların ve taraftarın büyük sevinç yaşadığı kutlamalarda, taraftarların Yusuf Yazıcı sevinci de gözlerden kaçmadı. Lille taraftarları, Yusuf Yazıcının gol sevinci olan, ellerini iki yana açarak yaptığı “Y” harfiyle sevinçlerini yaşadı.

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Angers Burak Yılmaz Fransa Futbol Lille Yusuf Yazıcı
Yayınlanma Tarihi:22:25,