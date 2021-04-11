Futbol dünyasından Cenk Tosun’a geçmiş olsun mesajı

Süper Lig 34. haftasında oynanan BB Erzurumspor-Beşiktaş karşılaşmasının 73. dakikasında diz kapağından sakatlanan Cenk Tosun, ambulansla hastaneye kaldırılırken sezonu kapattığı öğrenildi.

Sağ dizinden yaşadığı sakatlık sonrasında sahayı sedyeyle terk eden ve ambulansla hastaneye kaldırılan milli futbolcu büyük üzüntü yaşarken, futbol dünyasından birçok kişi sosyal medyadan geçmiş olsun mesajı paylaştı.

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Fenerbahçe’den Mesut Özil ve Ozan Tufan’ın yanı sıra, Lille forması giyen Yusuf Yazıcı Cenk Tosun’a iyi dileklerde bulunurken, Medipol Başakşehir ve Fatih Karagümrük kulüpleride paylaşımda bulundu.

Geçmiş olsun kardeşim @CenkTosun_ inşallah en kısa sürede daha güçlü döneceksin sahalara — Mesut Özil (@MesutOzil1088) April 11, 2021

Geçmiş olsun abi @CenkTosun_

En kısa sürede yeniden sahalara döneceksin inşallah. — Ozan Tufan (@Ozan) April 11, 2021

Geçmiş olsun abim. En kısa zamanda daha da güçlü döneceksin sen. @CenkTosun_ pic.twitter.com/8dCdeXouh0 — Yusuf Yazıcı (@yaziciyusuf97) April 11, 2021

GEÇMİŞ OLSUN CENK TOSUN! Erzurumspor – Beşiktaş karşılaşmasında talihsiz bir sakatlık geçiren Beşiktaşlı Cenk Tosun'a acil şifalar diler, bir an önce sahalara dönmesini temenni ederiz. @CenkTosun_ pic.twitter.com/fE2vHRJcwo — Fatih Karagümrük SK (@karagumruk_sk) April 11, 2021

Yaşadığı sakatlık sebebiyle sezonu kapattığı açıklanan @MilliTakimlar ve @Besiktas futbolcusu @CenkTosun_‘a geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, en kısa zamanda sağlığına kavuşmasını temenni ediyoruz. pic.twitter.com/aH0tyKL9Xk — İstanbul Başakşehir (@ibfk2014) April 11, 2021

Abim çok geçmiş olsun, çok daha güçlü döneceğine eminim. @CenkTosun_ pic.twitter.com/MKQRz7fzD6 — Umut Meraş (@umutmeras77) April 11, 2021