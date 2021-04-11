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Futbol dünyasından Cenk Tosun’a geçmiş olsun mesajı

BB Erzurumspor maçında yaşadığı sakatlıkla sezonu kapatan Cenk Tosun için futbol dünyasından birçok isim geçmiş olsun mesajı paylaştı.

Güncellenme: 22:47, 11/04/2021
Spor HaberleriFutbol
Futbol dünyasından Cenk Tosun’a geçmiş olsun mesajı

Süper Lig 34. haftasında oynanan BB Erzurumspor-Beşiktaş karşılaşmasının 73. dakikasında diz kapağından sakatlanan Cenk Tosun, ambulansla hastaneye kaldırılırken sezonu kapattığı öğrenildi.

Sağ dizinden yaşadığı sakatlık sonrasında sahayı sedyeyle terk eden ve ambulansla hastaneye kaldırılan milli futbolcu büyük üzüntü yaşarken, futbol dünyasından birçok kişi sosyal medyadan geçmiş olsun mesajı paylaştı.

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Fenerbahçe’den Mesut Özil ve Ozan Tufan’ın yanı sıra, Lille forması giyen Yusuf Yazıcı Cenk Tosun’a iyi dileklerde bulunurken, Medipol Başakşehir ve Fatih Karagümrük kulüpleride paylaşımda bulundu.

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Yayınlanma Tarihi:22:45,