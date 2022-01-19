Galatasaray, Albert Riera’yı resmen açıkladı!

Galatasaray Kulübü, eski futbolcusu Albert Riera'nın sarı kırmızılı takımın teknik ekibine dahil olduğunu açıkladı. İspanyol çalıştırıcı, daha önce de Fatih Terim'in ekibinde görev almıştı.

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Galatasaray’ın eski futbolcusu Albert Riera, sarı kırmızılı ekibin teknik direktörü Domenec Torrent’in yardımcı antrenörü olarak teknik ekibe resmen katıldı.

2011-2014 arasında futbolcu olarak yer aldığı Galatasaray’da 2020-21 sezonunda teknik kadroda yardımcı antrenör olarak bulunan İspanyol çalıştırıcı, GS TV’ye yaptığı açıklamada yüreğinin sesini dinlediğini söyledi. 15 Nisan’da 40. yaş gününü kutlayacak olan Riera, “Galatasaray’dan teklif aldığımda yüreğimin sesini dinledim. Burası benim ikinci evim. Zaten yüzümdeki tebessümden de duygularımı anlayabilirsiniz” diye konuştu.

“GÜVEN İÇİN TEŞEKKÜR EDİYORUM”

Birlikte çalıştığı Fatih Terim ve ekibine destekleri için teşekkür eden Riera, gelmeden önce eski ekibiyle konuştuğunu dile getirerek, “Onlar da anlıyor ki, sevdiğim kulübe hizmet etmek istiyorum. Bu güven için de çok teşekkür ediyorum.” ifadelerini kullandı.

Evine hoş geldin Albert Riera! pic.twitter.com/kVOzqArfgQ — Galatasaray SK (@GalatasaraySK) January 19, 2022

“TAKIMDAKİ TEK SIKINTI”

Albert Riera, Galatasaray’daki hedeflerini de şöyle anlattı:

“Domenec Torrent ile iki saat aralıksız futbol konuştuk. Takıma uyarlayabileceğimiz çok güzel fikirleri var. Futbolcularımızı ve Türk futbolunu yakından tanıdığımı hocamız da biliyor. Türkiye, Türk futbolu ve Galatasaray ile ilgili bilgilerimi paylaşarak kendisine destek olacağım. Kaliteli oyuncularımız var. Bazı takımlar, ellerindeki oyuncularla teknik ekibin istediği sistemi oynamakta zorlanır. Ama bizim futbolcularımız teknik ekibin aklındaki sistemi rahatlıkla uygulayabilecek kaliteye sahipler. Tek sıkıntı, istenilen sonuçlar alınamadığı için oluşmuş güven kaybı. Bu konuda taraftar desteği çok önemli. Galatasaray camiası, el ele takımın arkasında olursa kısa sürede toparlanıp iyi sonuçlar almaya başlayacağız. Özellikle önümüzdeki iki maç çok önemli.”

Riera, UEFA Avrupa Ligi için de “Avrupa maçları öncesinde önümüzdeki hafta gelen milli arayı çok iyi değerlendirip hocanın futbol mantalitesini oyunculara iyice yansıtıp gelişim göstereceğiz” yorumunu yaptı.