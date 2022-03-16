Galatasaray, Barcelona’yı elerse kazanacağı para…

Galatasaray, yarın İstanbul'da ağırlayacağı Barcelona ile Avrupa Ligi çeyrek final bileti için kozlarını paylaşacak. Avrupa'da yoluna devam etmek isteyen sarı kırmızılılar, aynı zamanda kasasını da doldurma peşinde...

Sozcu.com.tr

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Avrupa Ligi Son 16 Turu ilk maçında Barcelona deplasmanından 0-0’lık beraberlikle ayrılan Galatasaray, rövanşta taraftarı önünde çeyrek finale yükselmek için mücadele edecek.

Sarı kırmızılılar, Barcelona’yı yenmesi ve tur atlaması halinde hatırı sayılır miktarda bir parayı kasasına koymayı başaracak. Sezona Şampiyonlar Ligi’nde başlayan Galatasaray, ikinci eleme turunda PSV’ye elenine Avrupa Ligi’ne katılmıştı. Gruplara katılım bedeli olarak 3.63 milyon Euro kazanan Galatasaray, altı maç sonunda elde ettiği 3 galibiyet-3 beraberlikle birlikte grubu lider konumda bitirdi ve toplamda 17,5 milyon Euro’luk gelirin sahibi oldu.

ÇEYREK FİNALE YÜKSELİRSE…

Sarı kırmızılı ekip, ilk maçta Barcelona ile berabere kaldığı için 210 bin Euro kazandı. Ancak rövanşta Barcelona’yı yenerse 630 bin Euro galibiyet ödülü ve çeyrek finale yükselmesi halinde ek olarak 1.8 milyon Euro daha kasasına koyacak. Yani sarı kırmızılı ekibin İstanbul’daki zaferi, kasasına yaklaşık 2.5 milyon Euro girmesini sağlayacak.

UEFA Avrupa Ligi’nde yarı finale yükselme ödülü 2.8 milyon Euro, şampiyon olmanın ödülü ise 8.6 milyon Euro. Finale kalan ancak şampiyonluk kupasını müzesine götüremeyen takım ise 4.6 milyon Euro alacak.

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