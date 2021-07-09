Galatasaray, Barış Alper Yılmaz’a imza attırdı

Galatasaray, TFF 1. Lig ekibi Keçiörengücü’nde forma giyen Barış Alper Yılmaz’ı kadrosuna kattı. Kanat oyuncusu olan 21 yaşındaki futbolcu, Galatasaray’a 5 yıllık imza attı.

Barış Alper Yılmaz geçen sezon 34 lig maçında 8 gol atıp 5 asist yaptı.

“GALATASARAY HER FUTBOLCUNUN HAYALİDİR”

Kendisini sarı-kırmızılı takıma bağlayan sözleşmeye imza attıktan sonra ilk olarak GS TV’ye konuşan Barış Alper, mutlu olduğunu belirtip, “Öncelikle Galatasaray Spor Kulübü’nün bir parçası olduğum için çok heyecanlıyım ve çok mutluyum. Burada olmamı sağlayan başta Sayın Fatih Terim hocam, başkanımız Burak Elmas, kulüp yöneticilerimiz ve taraftarlarımıza çok teşekkür ederim. Galatasaray her futbolcunun hayalidir, ben de bu hayali gerçekleştireceğim için çok mutluyum. Taraftarlarımızın önünde o şanlı formayı giymek için sabırsızlanıyorum” ifadelerini kullandı.

Galatasaray sezonun ilk transferlerini ise bedelsiz olarak kadrosuna kattığı Aytaç Kara ve Alpaslan Öztürk ile yapmıştı.

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Galatasaray’dan yapılan açıklama şöyle;

“Kulübümüz, profesyonel futbolcu Barış Alper Yılmaz ile 5 yıllık sözleşme imzaladı.

2000 yılında Rize'de dünyaya gelen Barış Alper Yılmaz, futbola 2011 yılında doğduğu şehrin takımlarından Rize Özel İdare Spor’da başladı. 2017 yılına kadar burada forma giyen Yılmaz, 2017-2018 sezonunda Ankara Demirspor transfer olarak profesyonel kariyerine başlangıç yaptı.

Ankara Demirspor’da geçirdiği 3 sezonda 43 resmi maça çıkan genç oyuncu, 2020/2021 sezonunun başında ise Ankara Keçiörengücü’ne transfer oldu. Geçtiğimiz sezon TFF 1. Lig’de 34 maça çıkan Yılmaz, 8 gol atıp 5 de asist yaptı.

Profesyonel kulüp kariyerinde çıktığı 79 maçta 9 gol ve 5 asistle skora katkı sağlayan 21 yaşındaki kanat oyuncusu, Türkiye U21 formasını ise 3 kez giydi. Yılmaz, Hırvatistan ile oynanan karşılaşmada Ay-Yıldızlı formayla ilk golünü kaydetti.

Barış Alper Yılmaz'a kulübümüze hoş geldin diyor, Galatasaray forması altında kendisine başarılı bir kariyer diliyoruz.”