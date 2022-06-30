Galatasaray, Cagliari’nin yıldız forveti Joao Pedro için harekete geçti

Galatasaray, Cagliari’nin yıldız forveti Joao Pedro için 7 milyon Euro teklif etti. İtalyan basını ilk görüşmenin olumlu geçtiğini yazdı.

Mesut YILDIRIM

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Galatasaray, transferde gaza bastı. Sarı kırmızılar, İtalya Serie A ekiplerinden Cagliari'de forma giyen Joao Pedro için harekete geçti. İtalyan basınında yer alan haberlerde sarı-kırmızılıların, deneyimli oyuncu için 7 milyon Euro bonservis bedeli önerdiği ve Cagliari'nin de bu teklife sıcak baktığı bildirildi. 30 yaşındaki 10 numaranın da Cimbom'a gelmeye sıcak baktığı öğrenildi. İki kulüp arasında görüşmelerin olumlu geçtiği belirtildi.

CAGLIARI’NİN YILDIZI

Cagliari taraftarlarının sevgilisi olan Brezilya asıllı İtalyan forvetin gelecek sezon sözleşmesi sona eriyor. İtalyan kulüp, bu nedenle Pedro'nun transferinden gelir elde etmeyi planlıyor. 10 numara dışında forvet arkası ve santrfor olarak da görev yapabilen Pedro, 2014 yılından bu yana formasını giydiği İtalyan temsilcisinde geçen sezon 39 maçta 13 gol-4 asistlik katkı sağlamıştı. Cenk Ergün, İtalya'ya gidip transferi bitirmeye çalışacak.

ISCO İDDİASI

İspanya’dan El Mundo Deportivo, önemli bir iddia ortaya attı. Gazete, Galatasaray'ın dünyaca ünlü yıldız İsco'yu istediğini yazdı. Haberde, Real Madrid ile sözleşmesi bugün bitecek ve serbest kalacak 30 yaşındaki futbolcuya sarı-kırmızılıların yanı sıra Roma, Sevilla ve Real Betis'in de talip olduğu ifade edildi.