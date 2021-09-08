Galatasaray, Gustavo Assunçao’yu resmen açıkladı

Galatasaray, Portekiz'de Famalicao forması giyen orta saha oyuncusu Gustavo Assunçao'nun transferini resmen açıkladı.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Galatasaray, orta sahaya Portekiz’den takviye yaptı. Transferin bitimine saatler kala birçok isimle görüşen Galatasaray, Portekiz’de Famalicao forması giyen orta saha oyuncusu Gustavo Assunçao’yu kiraladı.

Galatasaray’dan yapılan açıklamada, “Profesyonel futbolcu Gustavo Assunção ve kulübü FC Famalicão ile oyuncunun 2021-2022 sezonu sonuna kadar geçici transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır. Ayrıca Galatasaray'ın 2021-2022 sezonu sonunda futbolcunun bonservisini satın alma hakkı bulunmaktadır.” denildi.

Geçen sezon Portekiz liginde 26 maça çıkan Assunçao, bu sezon sadece 2 maçta forma giyebildi. Genç futbolcu, son olarak 28 Ağustos’ta oynadığı Sporting maçında sakatlanarak oyundan çıkmıştı.