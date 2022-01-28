Galatasaray hazırlık maçında Tuzlaspor’dan fark yedi

Süper Lig'deki kötü gidişin ardından Galatasaray, hazırlık maçında Tuzlaspor'a 6-2 mağlup oldu.

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Süper Lig’e verilen arada Tuzlaspor ile Nef Stadyumu’nda hazırlık maçı yapan Galatasaray, Spor Toto 1. Lig ekibine 6-2 mağlup oldu.

1. Lig’de 10. sırada bulunan Tuzlaspor’un gollerini 20, 28 ve 50. dakikalarda Ezeh, 59. dakikada Kutay Kurt, 78’de Sedat ve 83’te Bardhi kaydetti. Galatasaray’ın golleri ise 15. dakikada Kutay Kurt (K.K) ve 66’da Ömer Bayram’dan geldi.

Galatasaray Teknik Direktörü Torrent, sarı-kırmızılı takımın başında çıktığı 4. maçında 4. yenilgisini tattı!

Torrent’in Tuzlaspor maçında tercih ettiği ilk 11 şöyle;

Berk, Omar, Taylan, Van Aanholt, Kerem, Oğulcan, Aytaç, Marcao, Barış, Bartuğ, Halil

ELABDELLAOUI GERİ DÖNDÜ

Öte yandan, 2021 yılına girerken yeni yıl kutlaması sırasında elindeki havai fişeğin patlaması sonucu yüzünden ve gözünden yaralanan Omar Elabdellaoui, yaklaşık 13 aylık tedavi ve antrenman sürecinin ardından sahalara geri döndü. Sol bek oyuncusu Tuzlaspor maçında ilk 11’de görev aldı.

BEŞİKTAŞLI JOSEF’TEN PAYLAŞIM!

Beşiktaş’ın Brezilyalı orta saha oyuncusu Josef de Souza, Galatasaray’ın 6-2 yenildiği maçın hemen ardından Twitter’dan paylaşım yaptı. Gülen emoji kullanan Josef, daha önce Fatih Terim’in görevinden ayrılmasından sonra paylaştığı terazi fotoğrafıyla da gündem olmuş ancak paylaşımının Terim’in ayrılmasıyla alakalı olmadığını açıklanmıştı.