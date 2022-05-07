Galatasaray için prestijden öte

Galatasaray, Başakşehir deplasmanına istatistiklerini düzeltmek için çıkıyor. Karşılaşma öncesi Galatasaray, galibiyet-mağlubiyet ve attığı-yediği gol sayısında ekside... Emre Belözoğlu’nun takımı ise Avrupa kovalıyor.

Mesut YILDIRIM

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Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 36. haftasında bugün deplasmanda Medipol Başakşehir ile karşı karşıya gelecek. Emre Belözoğlu'nun çalıştırdığı turuncu-lacivertliler Avrupa iddiasını sürdürmek için sahaya çıkarken Galatasaray’ın hedefi başka…

Sarı-kırmızılılar, kalan maçlarında lig tarihinin en kötü istatistiğini düzeltmek için uğraşırken ilk sınavını bugün verecek. Galatasaray’ın ligi eksi averajda ve mağlubiyeti, galibiyetinden fazla olarak bitirme ihtimali bulunuyor.

Karşılaşmayı, eski MHK'nin aforoz ettiği Fırat Aydınus yönetecek. Deneyimli hakem, MHK değişikliğinin ardından geri dönüş sonrası ilk maçına çıkacak.

MARCAO YÜZDE 50

Galatasaray’da sarı kart cezalısı Emre Kılınç forma giyemeyecek. Sakatlıkları süren Marcao, Omar Elabdellaoui ve Pena'nın durumları belirsiz. Muslera, Van Aanholt ve Babel; sarı kart görürlerle cezalı duruma düşüp Adana Demirspor maçında görev alamayacak.

MUHTEMEL 11’LER

BAŞAKŞEHİR: Volkan, Caiçara, Epureanu, Ravil, Lima, Tolga, Deniz, Berkay, Mahmut, Trezeguet, Gulbrandsen

GALATASARAY: Muslera, Boey, Nelsson, Alparslan, Van Aanholt, Taylan, Pulgar, Kerem, Cicaldau, Babel, Gomis