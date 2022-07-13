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Galatasaray ikinci hazırlık maçını da kaybetti

Yeni teknik direktörü Okan Buruk ile ilk hazırlık maçını Sturm Graz'a kaybeden Galatasaray, ikinci maçında da Macaristan ekibi Mol Fehervar'a 1-0 yenildi.

Yayınlanma: 22:05 - 13 Temmuz 2022 Güncellenme:
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Galatasaray ikinci hazırlık maçını da kaybetti
Yeni sezona Avusturya kampıyla hazırlanan Galatasaray ikinci hazırlık maçında da istediği sonucu alamadı. Teknik direktör Okan Buruk’un öğrencileri, Profetril Arena’da Macaristan temsilcisi Mol Fehervar ile oynanan mücadeleyi 1-0 kaybetti.

Sarı-kırmızılı takım sahaya Batuhan Şen, Barış Alper Yılmaz, Victor Nelsson, Abdülkerim Bardakcı, Patrick van Aanholt, Berkan Kutlu, Alexandru Cicaldau, Emre Akbaba, Yunus Akgün, Kerem Aktürkoğlu ve Mostafa Mohamed 11'iyle çıktı.

Fehervar’ın golünü 32. dakikada Kenan Kodro kaydetti.

Galatasaray bir sonraki hazırlık maçını 16 Temmuz Cumartesi günü Sigma Olomouc karşısında oynayacak. 19 Temmuz’da Pardubice ile de bir hazırlık maçı yapacak olan sarı-kırmızılı takım ardından İstanbul’a dönecek ve 26 Temmuz’daki ikinci etap yurt dışı kampına kadar Florya’da çalışacak.

Galatasaray ilk hazırlık maçını ise Sturm Graz’a 2-1 kaybetmişti.

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