Galatasaray kaosun eşiğinde

SÖZCÜ'nün 5 Mayıs'ta ‘Seçim Kaosu' başlığıyla gündeme getirip hem yönetim hem de futbol takımıyla ilgili sıkıntıların büyüklüğünü dile getirdiği haber doğrulandı! Sezonu 2 gol averajıyla 2. sırada bitiren sarı-kırmızılılarda her açıdan belirsizlik yaşanıyor. Kulüp adeta kaosun eşiğinde. Ne yönetim ne hoca ne de bütçe belli.
İşte son durum:
Fatih Terim, SÖZCÜ'nün dile getirdiği kaotik durumu Yeni Malatya maçı sonrası bizzat özetledi:
“Üzülerek söylüyorum ki bu hafta sonunda dahi takımın teknik direktörü, yeşil sahada veya idari anlamda görev alabilecek kaptanı da dahil olmak üzere birçok oyuncusu serbest kalacak. Takip ettiğimiz ve görüşme halinde olduğumuz oyuncuların tercihleri başka olacak. Galatasaray'ın her zaman en güçlü olması adına çok kritik bir süreçteyiz. Umarım herkes bunun farkındadır.”
Fatih Terim, Başkan Mustafa Cengiz'in “Kulübün imkânlarıyla ABD'ye ve Bodrum'a gidiyor” sözlerine cevap verirken “Ben ailemle Bodrum'a gidiyorum. ABD'ye gidemiyorum, vizem yokmuş. Onu da verdim, vize almaya çalışıyorum. Oradan da belki ABD yaparım” dedi. Kurt hoca dün dediğini yaptı ve Bodrum'a gitti.
Şampiyonluğu averajla Beşiktaş'a kaptıran Galatasaray'da ilk ayrılık resmileşti. Devre arasında Portekiz ekibi Benfica'dan sezon sonuna kadar kiralanan Gedson Fernandes, sosyal medyadan yaptığı paylaşımla sarı-kırmızılılara veda etti. Genç yıldız 18 maçta 1 gol 3 asist katkısı yaptı.
Kontratı bitenler: